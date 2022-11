Nowa Honda Accord. 5 metrów długości, a pod maską 1.5

Spis treści: 01 Nowa Honda Accord ma silnik o pojemności 1,5 litra

"There's no replacement for displacement", czyli "nic nie zastąpi pojemności skokowej" - ta zasada przez lata wyznaczała kierunki rozwoju amerykańskiej motoryzacji. Jednak rosnące ceny paliw jak również rozwój techniki i związane z tym nowe możliwości jednostek napędowych kazały inżynierom zrezygnować z tradycyjnego podejścia do pojemności. Lata temu Japończycy wkraczając na amerykański rynek pokazali, że pojemność to nie wszystko i swoimi kolejnymi produktami wciąż potwierdzają zasadność tego podejścia.

Nowa Honda Accord ma silnik o pojemności 1,5 litra

Jak na całkiem sporego sedana (ma nadwozie o długości 497 cm), nie brzmi to imponująco. Mówimy o turbodoładowanej, czterocylindrowej jednostce napędowej o mocy 192 KM i momencie obrotowym o wartości 260 Nm. Nie są to liczby szczególnie imponujące, ale biorąc pod uwagę, że maksymalny moment obrotowy dostępny jest już przy 1700 obr./min, można założyć, że Accord całkiem sprawnie będzie radził sobie z "kruzowaniem" po amerykańskich "hajłejach".

Zdjęcie Honda Accord / materiały prasowe

Jak nie 1.5, to hybrydowe 2.0

Dla bogatszych wersji wyposażenia nowego Accorda przygotowano hybrydowy układ napędowy działający w oparciu o wolnossący silnik benzynowy o pojemności dwóch litrów. Działa on podobnie jak w nowym Civicu sprzedawanym w Europie. Silnik spalinowy z założenia ma służyć jako generator energii, która zasila jednostkę elektryczną napędzającą koła. Cały zestaw ma 204 KM mocy i 334 Nm momentu obrotowego dostępnego od pierwszego dotknięcia pedału przyspieszenia. W przeciwieństwie do wersji 1.5, w odmianie dwulitrowej nie ma bezstopniowej skrzyni biegów. Zelektryfikowany napęd zupełnie jej nie potrzebuje. Jednak w sytuacjach, gdy optymalnym rozwiązaniem byłoby bezpośrednie przekazywanie mocy z silnika spalinowego na koła, np. podczas zdecydowanego przyspieszania, sprzęgło blokujące pozwala na połączenie jednostki napędowej bezpośrednio z kołami.

Zdjęcie Honda Accord / materiały prasowe

Honda Accord - stylizacja pozbawiona agresji

W dobie panowania mody na samochody, które kipią agresją i niezależnie od przeznaczenia sprawiają wrażenie potworów stworzonych do spychania z drogi wszystkiego co słabsze, nowy Accord wygląda bardzo grzecznie, żeby nie powiedzieć konserwatywnie. Nie brakuje głosów, że wygląda zbyt zachowawczo i mimo, że to nowy model, wygląda starzej od poprzednika.

Styliści Hondy poszli szlakiem wyznaczonym przez Civica. Postawili na eleganckie linie i zachowawczą stylistykę, mającą szanse trafić do szerszego grona klientów, którzy nie potrzebują samochodów do zwracania na siebie uwagi, a wykorzystują je wyłącznie jako środek transportu.

Zdjęcie Honda Accord / materiały prasowe

Elegancję i zachowawczość można też odnaleźć w kabinie

Urządzono ją z naciskiem na ergonomię i wykorzystanie klasycznych rozwiązań, które u innych producentów odeszły już w przeszłość. Przykładem takiego działania może być klasyczna dźwignia zmiany biegów, która tak naprawdę jest zupełnie zbędna w przypadku elektrycznie sterowanej przekładni bezstopniowej, o "bezskrzyniowym" napędzie wersji hybrydowej nie wspominając. To zapewne ukłon w stronę przyzwyczajeń amerykańskiego klienta, który niekoniecznie da się przekonać do wybierania kierunku jazdy pokrętłem czy za pomocą przycisków.

Zdjęcie Honda Accord / materiały prasowe

Oczywiście we wnętrzu Accorda nie zabrakło też bardziej współczesnych rozwiązań, takich jak ekran zastępujący panel zegarów, czy duży, dotykowy ekran systemu multimedialnego, korzystający z dobrodziejstw internetu. Honda chwali się też, że Accord będzie mógł korzystać ze zdalnych aktualizacji, dzięki którym elektroniczne rozwiązania będą lepiej opierać się upływowi czasu.

Pierwsze egzemplarze trafią do klientów w Stanach na początku przyszłego roku. Nic nie wskazuje na to, by Honda rozważała możliwość wprowadzenia tego modelu do sprzedaży na naszym kontynencie.

