Nissan Ariya. Znamy wszystkie ceny elektrycznego crossovera

Osoby zainteresowane nowym Nissanem mogą wybrać między rokiem modelowym (MY) 2022 lub 2023. Ariya występuje w dwóch wersjach wyposażenia i może mieć jedną z dwóch pojemności baterii trakcyjnej. Ponadto może być napędzana na jedną lub obie osie.

Nissan Ariya - ceny od 209 900 zł

Za niespełna 210 tys. zł otrzymamy samochód w podstawowej wersji wyposażenia Advance, z baterią o pojemności 63 kWh netto. Auto według producenta ma mieć w takim zestawieniu ok. 400 km zasięgu. Za napęd odpowiadać będzie w wersji podstawowej silnik o mocy 217 KM, generujący 300 Nm momentu obrotowego. Ma się to przełożyć na przyspieszenie do 100 km/h w 7,5 sekundy.

Reklama

ARIYA 1 / 5 Nissan ARIYA Źródło: materiały prasowe udostępnij

W podstawowej wersji otrzymamy m.in. elektryczną regulację i podgrzewania foteli oraz kierownicy, reflektory Full LED, podgrzewaną przednią szybą czy kamerę 360 stopni.

Po dopłacie 33 tys. zł, a więc za w sumie 242 900 zł, dostaniemy Nissana Ariya z większą baterią, o pojemności netto 87 kWh. Producent deklaruje, że zapewni nam ona 530 km zasięgu. Większa bateria, w tym przypadku, oznacza też mocniejszy silnik, który generuje 242 KM i także 300 Nm. Przyspieszenie do 100 km/h, ze względu na ciężką baterią jest o 0,1 s gorsze, natomiast prędkość maksymalna w obu przypadkach jest ograniczona do 160 km/h.

Nissan Ariya - napęd e-4ORCE w 2023 roku

Wyższa wersja wyposażenia Evolve, to w zależności od pojemności baterii wydatek 226 900 zł lub 259 900 zł. W wyposażeniu standardowym pojawiają się np. reflektory adaptacyjne, wentylowane fotele z pamięcią ustawień, nagłośnienie BOSE czy wyświetlacz Head-Up.

Od roku modelowego 2023 dostępny będzie także napęd na obie osie e-4ORCE. Umieszczone przy osiach dwa silniki elektryczne generują moc systemową 301 KM, a energię czerpią z większej baterii (87 kWh). Taka Ariya rozpędza się do 100 km/h w 5,7 s, deklarowany przez producent zasięg ma wynosić 500 km. Ceny Nissana Ariya e-4ORCE to 264 900 zł w niższej lub 286 900 zł w bogatszej wersji wyposażenia.

Nissan ARIYA ma 4,6 metra długości i 2,77 m rozstawu osi. W zależności od zastosowanego napędu waży od 1800 do 2300 kg. Pokładowa ładowarka przyjmie 7,4 kW lub 22 kW prądu zmiennego, bądź też do 130 kW przy ładowaniu prądem stałym. Najszybsze ładowanie pozwoli zyskać od 260 do 350 km zasięgu w 30 minut (o ile uda nam się znaleźć tak mocną ładowarkę, co będzie nie lada wyzwaniem).

Co ciekawe ARIYA z napędem na jedną oś może holować przyczepę o DMC 750 kg, a z napędem 4x4 o masie nawet 1,5 tony, przy czym trzeba się wówczas liczyć z dramatycznym spadkiem zasięgu.

Baterie Nissana Ariya są objęte 8-letnią gwarancją limitowaną przebiegiem 160 tys. km.

***