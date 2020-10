Nie zamówiłeś jakiegoś dodatku do swojego Audi? Spokojnie, zrobisz to później

Audi oferuje swoim klientom w Norwegii i Niemczech możliwość rezerwacji wybranych funkcji na żądanie, nawet po zakupie pojazdu. Otwiera to zupełnie nowe możliwości indywidualizacji własnego samochodu. Funkcje te można rezerwować online, w serwisie myAudi.

Zdjęcie /

Funkcje dostępne na żądanie pozwalają teraz przejść na nowy poziom elastyczności podczas zamawiania samochodu. Od teraz kupujący mogą elastycznie i w zależności od potrzeb rezerwować różne funkcje w zakresie oświetlenia, systemów wspomagania kierowcy i multimediów. Functions on demand jest dostępne dla w pełni elektrycznych modeli linii e-tron oraz dla nowych A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 i Q8. W dalszej kolejności Audi rozszerzy tę usługę na całą gamę modelową.



To, które funkcje można w ten sposób zarezerwować, zależy od modelu pojazdu i rynku na którym jest sprzedawany. Na przykład w Audi e-tron i e-tron Sportback, w ramach pakietu oświetlenia klienci mogą zamienić reflektory LED na Matrix LED. Z czego by wynikało, że Audi fabrycznie montuje w każdym e-tronie światła matrycowe, a dopłacając do 7050 zł nie otrzymujemy reflektorów o innej konstrukcji, tylko odblokowujemy ich dodatkowe funkcje. Pakiet infotainment obejmuje nawigację MMI navigation plus i interfejs Audi smartphone interface. Stawki opłat za funkcje na żądanie oparte są na standardowym cenniku.



Co ciekawe, dodatkowe funkcje będzie można przetestować przez miesiąc i dopiero potem podjąć decyzję, czy jest nam ona potrzebna. Jeśli klient nie zdecyduje się na przedłużenie testu lub na zakup danej funkcji, rezerwacja wygasa automatycznie, bez konieczności jej aktywnego zakończenia na koniec wybranego terminu. Rezerwowane funkcje przypisane są zawsze do konkretnego samochodu. W momencie jego dalszej sprzedaży są nadal aktywne przez pozostały okres i mogą być używane przez kolejnego właściciela. Nowy właściciel może oczywiście później, w zależności od swoich potrzeb, zarezerwować kolejne funkcje dodatkowe.



Rezerwacja i płatność są obsługiwane za pomocą aplikacji lub serwisu internetowego myAudi. Po zakończeniu procesu rezerwacji, zespół IT Audi za pośrednictwem sieci komórkowej wysyła przypisany pakiet danych wprost do samochodu. Wybrana funkcja jest dostępna przy kolejnym uruchomieniu pojazdu.



Za pomocą myAudi można też rozszerzyć dostępne dla danego pojazdu pakiety Audi connect oraz zamówić kolejne usługi z gamy Audi connect. Również tu klienci mogą ustalać indywidualne warunki dla poszczególnych cyfrowych produktów.



Wraz z funkcjami na żądanie uruchomiony zostanie serwis płatniczy AudiPay. Chronieni bezpiecznym połączeniem z dostawcą usług płatniczych Grupy VW Payments S.A. klienci, będą mogli za jego pośrednictwem i za pomocą wprowadzonych i przechowywanych w serwisie numerów kart kredytowych kupować i płacić za usługi cyfrowe dla swojego samochodu. Na przyszłość planuje się udostępnienie usług innych serwisów płatniczych, takich jak PayPal, Klarna, czy inne, lokalne. W najbliższej przyszłości, oprócz Niemiec i Norwegii, klienci na około 20 innych rynkach europejskich będą mogli płacić cyfrowo za pośrednictwem AudiPay.



Functions od demand na polskim rynku zacznie funkcjonować od lutego 2021 r.