Nie tylko Land Cruiser – duże SUVy Toyoty i Lexusa

Europa zyska niedługo kolejnego obok Land Cruisera dużego SUV-a Toyoty – z Ameryki przyjedzie 5-metrowy, hybrydowy Highlander. W takim momencie łatwiej uświadomić sobie, że gama dużych SUV-ów japońskiego producenta to o wiele więcej niż słynny Land Cruiser i luksusowy Lexus RX. Prezentujemy wszystkie duże SUV-y Toyoty i Lexusa, ułożone rosnąco według długości nadwozia.

Zdjęcie Toyota Fortuner /

O tym, że SUV-y na całym świecie zyskują na znaczeniu, nie trzeba nikogo przekonywać. Samochody o podniesionym nadwoziu i masywnym wyglądzie zastępują wiele innych typów aut w ich dotychczasowych funkcjach. Dobrym przykładem są duże SUV-y, które obok tradycyjnej roli samochodu terenowego coraz częściej służą jako 5- lub 7-osobowe auto rodzinne, a nawet limuzyna prezesa. Z tego wynika coraz większe zróżnicowanie oferty, a obok samochodów na ramie można wybrać także konstrukcje z nadwoziem samonośnym. Poniższe zestawienie dużych SUV-ów Toyoty i Lexusa dobitnie o tym świadczy.

Reklama

Toyota Fortuner

Fortuner to terenówka na ramie, spokrewniona ze znanym z trwałości pick-upem Hilux. Można ją kupić w Australii, Azji, Ameryce Południowej, Afryce i Rosji. W zależności od rynku, jest dostępna z dwoma lub trzema rzędami siedzeń oraz z napędem 4x4 lub na tył. Ma długość 4795 mm. Gama silników obejmuje cztery diesle od 2.4 do 3.0 oraz dwa benzyniaki - o pojemności 2,7 l i najmocniejszy 4.0 V6 o mocy 239 KM.

Toyota Land Cruiser 150

Dostępny m.in. w Europie i Japonii Land Cruiser 150 ma długość 4840 mm. To rasowa terenówka na ramie, którą w naszym kraju można kupić z silnikiem Diesla 2.8 D-4D o mocy 204 KM, sparowanym z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Jest to elastyczny silnik, zapewniający maksymalny moment obrotowy 420 lub 500 Nm przy niskich obrotach, co ułatwia ruszanie pod górę lub w trudnym terenie. Land Cruiser jest znany nie tylko z bardzo dobrych właściwości terenowych, ale także z bogactwa elektronicznych systemów wspierających jazdę w off-roadzie, komfortowego wnętrza i długiej listy wyposażenia na poziomie wysokiej klasy auta osobowego.

Toyota 4Runner

4Runner to samochód znany przede wszystkim z amerykańskiego i kanadyjskiego rynku, choć jest produkowany w Japonii. Często jest dopieszczany przez TRD, sportowy oddział Toyoty w USA, w postaci specjalnych pakietów i wersji wyposażenia, takich jak aktualna wersja TRD Off-Road. Auto mierzy od 4 823 do 4 859 mm. Napędza go 4-litrowy silnik V6 o mocy 273 KM, sparowany ze skrzynią manualną lub automatem o 5 biegach. Jego ramowa konstrukcja powstała na tej samej platformie co klasyczny FJ Cruiser.

Lexus GX

Terenowy GX jest mocno spokrewniony z Land Cruiserem 150, oczywiście w jeszcze bardziej luksusowym wydaniu. Nadwozie o długości 4 880 mm mieści 6 osobnych foteli w trzech rzędach. 4,6-litrowy silnik V8 o mocy 305 KM jest standardowo sparowany z 6-stopniowym automatem i układem 4x4. Oprócz USA i Kanady, model ten jest dostępny także w niektórych krajach Ameryki Południowej i Azji oraz w Rosji i na Ukrainie.

Lexus RX

Ten globalny model o długości 4890 mm jako pierwszy na świecie udowodnił, że duży SUV może być hybrydą. Napęd hybrydowy zadomowił się pod jego maską już w 2005 roku. Lexus RX ma nadwozie samonośne, nie jest to więc klasyczna konstrukcja do jazdy w terenie, ale i tak zapewnia komfortową jazdę z dala od asfaltu.

W wersji hybrydowej Lexus RX ma napęd na wszystkie koła E-Four w standardzie. Jest to unikalny system Toyoty i Lexusa, w którym trzeci silnik elektryczny przy tylnej osi wspomaga napędzający przednie koła układ silnika benzynowego i dwóch motorów elektrycznych. Napęd hybrydowy RX-a opiera się na 3,5-litrowym silniku V6 i generuje 313 KM mocy, rozpędzając auto do setki w 7,7 s.

Toyota Highlander

Premiera hybrydowego Highlandera w Europie zbliża się wielkimi krokami. Ten amerykański samochód, w Australii znany jako Kluger, sporo namiesza na rynku w naszym regionie. Połączenie 5-metrowego nadwozia dla 7 osób i napędu 4x4 z niskoemisyjnym, nieładowanym z zewnątrz układem hybrydowym to na wymagającym europejskim rynku przepis na sukces.

Zdjęcie Toyota Highlander /

Highlander jest zauważalnie większy nawet od Land Cruisera - mierzy 4950 mm. Mimo to nie ma konstrukcji ramowej, lecz został zbudowany na platformie GA-K z serii TNGA - tej samej co RAV4. Obok hybrydowego napędu i przestronnego wnętrza auto przyciąga uwagę bogatym wyposażeniem, w którym nie zabraknie najnowszych technologii bezpieczeństwa, łączności i multimediów.



Toyota Land Cruiser 200

Land Cruiser 200 jeszcze kilka lat temu był dostępny w Europie pod nazwą Land Cruiser V8. Mimo wycofania z Europy, model 200 jest sprzedawany na większości światowych rynków, m.in. w USA, Meksyku, Japonii, Australii, Afryce, Ameryce Południowej i Rosji. Gama silników zawiera same potężne jednostki - w różnych momentach i miejscach na świecie były dostępne zarówno benzynowe silniki V6 4.0 oraz V8 4.6, 4.7 i 5.7, jak i 4,5-litrowe wysokoprężne V8.

Dwusetka należy do linii Station Wagon, jednej z trzech linii modelowych Land Cruisera. To samochód mocny, duży, luksusowy i niezmordowany w terenie, czego dowodzą jego sukcesy w motorsporcie. Ta potężna terenówka o długości 4 990 mm od lat wygrywa w klasie aut produkcyjnych w kolejnych edycjach Rajdu Dakar.

Toyota Land Cruiser 70

Model 70 o długości 4 995 mm to reprezentant linii Heavy Duty, czyli trzeciej obok Light Duty (model 150) i Station Wagon (model 200) linii z bogatej rodziny Land Cruisera. Jest sprzedawany zarówno jako SUV, jak i pick-up. Auto powstało w 1984 roku, ale wiekowa konstrukcja w żaden sposób nie umniejsza walorów tego pojazdu stworzonego do ciężkiej pracy w ekstremalnych warunkach. Oczywiście w ciągu 36 lat produkcji siedemdziesiątka przeszła wiele modernizacji, nie zatraciła jednak swojego podstawowego atutu - odporności, niezawodności i możliwości terenowych. Można go zamówić m.in. w Afryce i Australii.

Lexus RX L

Lexus RX L to dłuższa, 7-miejscowa wersja modelu RX, której nadwozie mierzy dokładnie 5 metrów. Przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń jego bagażnik mieści 652 litry, czyli o 199 l więcej od mniejszego brata. Model ma ten sam napęd hybrydowy 4x4 o mocy 313 KM, co 5-miejscowa odmiana. Co ciekawe, większe gabaryty auta tylko nieznacznie wpływają na jego dynamikę - zamiast 7,7 sekund RX L potrzebuje 8 sekund, by rozwinąć 100 km/h.

Lexus LX

Lexus LX to większy i bardziej luksusowy kuzyn Land Cruisera 200, dostępny w wielu miejscach na świecie, jednak nie na głównych europejskich rynkach. Można go kupić m.in. w Japonii, Chinach, na Bliskim Wschodzie i innych azjatyckich krajach, a także w USA, Australii i RPA. Jego gama silnikowa obejmuje 5,7-litrowy benzynowy silnik V8 oraz dostępny na niektórych rynkach wysokoprężny V8 4,5 litra.

LX ma długość 5005 mm i w ogromnym wnętrzu mieści trzy rzędy siedzeń. Oparcia trzeciego rzędu są składane elektrycznie. Jak przystało na luksusowego flagowca, kabinę wykończono miękką skórą i drewnem, a zaawansowana elektronika obejmuje systemy wsparcia jazdy w terenie, systemy bezpieczeństwa czynnego, czterostrefową klimatyzację z Climate Concierge, multimedia z systemem audio Mark Levinson i osobnymi ekranami dla pasażerów z DVD.

Toyota Sequoia

Największym SUV-em Toyoty na świecie jest amerykańska Sequoia, produkowana w USA w stanie Indiana. Auto dzieli swoją ramową konstrukcję z pick-upem Tundra. Choć to potężne auto ma aż 5 210 mm długości i niemal 2 m wysokości, jego współczynnik oporu powietrza Cx wynosi tylko 0.35. Dla porównania jej główny konkurent, czyli Ford Expedition ma współczynnik Cx na poziomie 0.41. Model jest napędzany przez silnik V8 o pojemności 5,7 litra i mocy 386 KM. Oprócz Ameryki Północnej Sequoia jest sprzedawana także na Bliskim Wschodzie.



Zdjęcie Toyota Sequoia /

Duże SUV-y w Polsce

Na polskim rynku gama dużych SUV-ów Toyoty i Lexusa jest całkiem bogata i zróżnicowana. W salonach Toyoty można kupić terenowego Land Cruisera 150, a w przyszłym roku dołączy do niego hybrydowy Highlander. Lexus oferuje 5-miejscowy model RX oraz 7-miejscowego RX L.

Obie marki skupiają się obecnie na poszerzaniu wyboru SUV-ów i crossoverów na europejskim, w tym także polskim rynku. Gama Lexusa obok wymienionych już modeli zawiera także kompaktowego UX i średniej wielkości NX. Klienci Toyoty obok Land Cruisera mają do wyboru także średniej wielkości RAV4 i kompaktowego crossovera C-HR, a w planach obok Highlandera jest także subkompaktowy Yaris Cross. Wszystkie te modele z wyjątkiem Land Cruisera mają wersję hybrydową. Co więcej, wszystkie bez wyjątku występują standardowo lub opcjonalnie jako auto 4x4. Dotyczy to nawet miejskiego Yarisa Cross, choć w segmencie B-SUV to prawdziwa rzadkość.

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!