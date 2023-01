Mazda CX-90 zaprezentowana, ale póki co tylko w kawałkach

Michał Domański Nowe samochody

Wiele wskazywało na to, że dzisiaj zobaczymy zupełnie nowego SUVa Mazdy - CX-90. I rzeczywiście Japończycy pokazali coś nowego, ale nadal nie był to cały samochód. To znaczy może był, ale w kawałkach.

Zdjęcie Mazda CX-90 / materiały prasowe