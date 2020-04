Lexus LC przeszedł drobną modernizację

Pierwszy lifting flagowego coupe Lexusa nie przyniósł żadnych zmian stylistycznych, ale skupiono się w nim raczej na szeregu drobnych poprawek.

Zdjęcie Lexus LC 500h /

Zmiany wprowadzone w modelu LC 500 na rok 2021 to na przykład zmniejszenie nieresorowanej masy samochodu o prawie 10 kg. Uzyskano to głównie dzięki zmianom w zawieszeniu, które objęły zastosowanie aluminiowych wahaczy, lżejszych, pustych w środku stabilizatorów o zmienionej średnicy oraz nowego materiału o wysokiej wytrzymałości w sprężynach śrubowych. Lżejszą konstrukcję otrzymały również opcjonalne, 21-calowe, kute felgi aluminiowe.

Skupiono się także na nowym dostrojeniu zawieszenia w celu uzyskania płynniejszego i bardziej miękkiego skoku, aby kierowca miał lepsze wyczucie drogi. Elektroniczne elementy sterujące przednich amortyzatorów zostały wyregulowane, aby zapewnić im dłuższy skok, a sztywność ograniczników została zoptymalizowana, by pomóc w uzyskaniu bardziej płynnego skoku zawieszenia. Zwiększono sztywność tylnego stabilizatora, by poprawić osiągi w zakrętach i stabilność przedniej osi oraz zapewnić bardziej liniowe działanie układu kierowniczego.

Aby uzyskać lepszą kontrolę nad pojazdem w zakresie średnich i wysokich prędkości, system kontroli stabilizacji pojazdu VSC zyskał nową funkcję aktywnego pokonywania zakrętów. Pomaga ona kontrolować samochód w zakrętach, zapewniając hamowanie kół po wewnętrznej łuku podczas dynamicznej jazdy, gdy przy większych przeciążeniach występuje zjawisko bocznego przyspieszenia pojazdu.

Lexus wprowadził zmiany w działaniu 10-biegowej automatycznej skrzyni biegów Direct Shift w celu usprawnienia codziennej jazdy przy otwarciu przepustnicy w zakresie 50-70%. Przekładnia pozwala zwiększyć obroty w tym zakresie, aby wzmocnić poczucie przyspieszenia przed zmianą biegu. W LC 500h zaktualizowano tryb redukcji biegów napędu hybrydowego Multi Stage Hybrid System. Będzie on teraz częściej korzystał z drugiego biegu zamiast trzeciego, aby zapewnić płynniejszą pracę i lepsze przyspieszenie przy wychodzeniu z ostrych zakrętów.

Zdjęcie Lexus LC 500 /

Wyjątkowe kolory nadwozia modelu 2021 to Blazing Carnelian oraz Terrane Khaki, który wcześniej był zarezerwowany dla LC Limited Edition. Inne dostępne lakiery to F White, Dark Grey, Sonic Silver, Sonic Titanium, Solid Black, Radiant Red, Flare Yellow oraz Deep Blue. Kolorystyka wnętrza nowego modelu obejmuje nowe warianty skóry Flare Red i Manhattan Orange, przy czym te pierwsze zastępują poprzednio stosowaną tapicerkę w kolorze Dark Rose. Pozostałe odcienie skóry to czerń i ochra.



W roku modelowym 2021 wszystkie egzemplarze LC są standardowo wyposażone w Apple CarPlay i Android Auto, umożliwiając łatwą bezprzewodową integrację smartfona i dostęp do popularnych aplikacji nawigacji, rozrywki i przesyłania wiadomości. W systemie Android Auto można korzystać z Asystenta Google, a informacje dostosowane do swoich potrzeb można uzyskiwać na podstawie kalendarza użytkownika, historii aktywności oraz ustalonych preferencji.



Zdjęcie Lexus LC 500 /

Apple CarPlay umożliwia klientom dostęp za pośrednictwem wyświetlacza multimedialnego pojazdu do znanego im interfejsu z ich iPhone'a. Z iPhone'm można podłączyć się w celu uzyskania wskazówek dotyczących podróży, wykonywania połączeń, wysyłania i odbierania wiadomości za pośrednictwem Siri oraz uzyskiwania dostępu do aplikacji, takich jak Spotify, Audible i podcastów Apple.