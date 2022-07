Lexus LC 500 Bespoke Carbon – powstał tylko jeden taki egzemplarz

Krzysztof Mocek Nowe samochody

Lexus LC od czasu do czasu debiutuje w wyjątkowych wersjach limitowanych i edycjach specjalnych. Kolejny taki wariant zawitał właśnie do Hiszpanii i co ciekawe – powstał w wyłącznie jednym egzemplarzu.

Zdjęcie Wyjątkowy Lexus LC 500 – powstał tylko jeden taki egzemplarz / materiały prasowe