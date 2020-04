Lexus GS w nowych, specjalnych wersjach

W Stanach Zjednoczonych i Japonii wkrótce będzie można zamówić Lexusa GS w specjalnych wersjach Black Line Special Edition oraz Eternal Touring. Obie wprowadzają długą listę zmian i dodają temu sedanowi wyjątkowego charakteru.

Zdjęcie Lexusa GS Black Line Special Edition /

Lexus GS 350 F Sport Black Line Special Edition będzie dostępny z nadwoziem w czarnym kolorze Caviar lub białym Ultra White. Wyjątkowość modelu podkreślają czarne: atrapa chłodnicy o plecionym wzorze, tylny spojler oraz osłony lusterek. Czarne są również 19-calowe aluminiowe felgi, z którymi - w tylnonapędowej wersji auta - dodatkowo kontrastują pomarańczowe zaciski hamulcowe. Jak przystało na model z serii F Sport, samochód wyposażono w zawieszenie o sportowym zestrojeniu oraz charakterystyczne cyfrowe zegary z okrągłym pierścieniem.

Reklama

We wnętrzu Lexusa GS 350 F Sport Black Line Special Edition uwagę zwracają czerwone wstawki w boczkach drzwi, konsoli centralnej oraz na kierownicy. Przeszycia w tej samej barwie znalazły się również na czarnej tapicerce foteli. Sportowego charakteru dodają też elementy ozdobne eksponujące wzór włókna węglowego oraz fragmenty deski rozdzielczej i centralny podłokietnik pokryte czarną alcantarą. Do samochodu dołączany będzie ponadto zestaw dwóch czarnych walizek słynnej firmy Zero Halliburton, stworzonych specjalnie na zamówienie Lexusa.

Zdjęcie Lexusa GS Black Line Special Edition /

Limitowana edycja Lexusa GS będzie dostępna również na japońskim rynku. Tam specjalna wersja sedana otrzymała wprawdzie nazwę Eternal Touring, ale praktycznie nie różni się od amerykańskiej Black Line Special Edition. Wygląd zewnętrzny samochodu też podkreślają czarna atrapa chłodnicy czy aluminiowe felgi w tym samym kolorze. A we wnętrzu również znalazły się wstawki z czerwonej skóry, alcantary i włókna węglowego.



Zdjęcie Lexusa GS Black Line Special Edition /

Na amerykański rynek trafi w sumie 200 egzemplarzy Lexusa GS 350 F SPORT Black Line Special Edition. Auto będzie dostępne z napędem na tył i cztery koła. W obu przypadkach pod maską znajdzie się silnik V6 o pojemności 3,5 l i mocy ponad 310 KM. Lexus USA na razie nie podaje cen auta. W Japonii wybór jednostek napędowych będzie znacznie szerszy - Lexusa GS Eternal Touring będzie można wybrać w wersjach 450h, 350, 300h i 300. Ceny będą startować od 7 100 000 jenów (ok. 280 tys. zł) za model GS 300, a sprzedaż ruszy z początkiem czerwca.