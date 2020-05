Kompaktowe SUV-y Toyoty z różnych stron świata

W ostatnich latach Toyota coraz silniej zaznacza swoją obecność na rynku kompaktowych SUV-ów i crossoverów. W Europie w tym segmencie marka oferuje swój globalny model C-HR, ale na innych rynkach obok tego auta można kupić także kilka innych SUV-ów ze znaczkiem Toyoty. Co więcej, w najbliższym czasie do gamy na naszym rynku dołączy auto segmentu B, Yaris Cross.

Zdjęcie Toyota Raize /

Kompaktowe SUV-y to pomysł Toyoty sprzed 26 lat, który stanowi pomost między terenówkami na ramie a samochodami osobowymi z nadwoziem samonośnym. W 1994 roku Toyota pokazała model, który łączy te dwa światy - RAV4. Było to lekkie auto terenowe z samonośnym nadwoziem o długości zaledwie 374 cm (o 20 cm krótszym od współczesnego Yarisa). Z czasem jednak RAV4 znacznie urosło i awansowało do segmentu D-SUV - czwarta generacja została oparta na płycie podłogowej Toyoty Avensis, a współczesny, piąty RAV4 powstał na platformie GA-K, na której zbudowano także sedany Camry i Avalon. W tej sytuacji w gamie Toyoty powstało miejsce na mniejsze auta z podniesionym nadwoziem, do czego zachęca również ogromna, stale rosnąca popularność segmentu SUV. Oto modele, dzięki którym Toyota zagospodarowała segmenty kompaktowych i subkompaktowych SUV-ów.

Toyota Raize

Toyota Raize to subkompaktowy crossover opracowany na japoński i chiński rynek wspólnie z należącą do Toyoty marką Daihatsu. Samochód zadebiutował w salonach pod koniec 2019 roku razem ze swoim bliźniakiem Daihatsu Rocky. Oba auta opracowano na platformie DNGA (Daihatsu New Global Architecture), która stanowi adaptację architektury TNGA (Toyota New Global Architecture) dla małych samochodów, w których Daihatsu się specjalizuje.

Raize ma długość poniżej 4 metrów, ale bagażnik przy rozłożonej kanapie mieści 369 litrów (pomiar VDA), a wnętrze jest najbardziej pojemne w swojej klasie. Kanciasty wygląd SUV-a podkreślają duże, 17-calowe koła. Dokładne wymiary to 3995 mm długości, 1695 mm szerokości i 1620 mm wysokości.

Samochód jest dostępny w wersji FWD i AWD. Trzycylindrowy silnik turbo 1.0 o mocy 98 KM przy 6000 obr./min i momencie obrotowym 140 Nm w zakresie 2400-4000 obr./min współpracuje z nową przekładnią D-CVT (Dual mode Continuously Variable Transmission).

Toyota Rush

Kompaktowy Rush o wymiarach 4 435 mm długości, 1 695 mm szerokości, 1 705 mm wysokości i 2 685 mm rozstawu osi również powstał we współpracy z Daihatsu. Obecna generacja zadebiutowała pod koniec 2018 roku, a jej bliźniaczym modelem jest Daihatsu Terios. Rush jest produkowany w Indonezji i Malezji, a do sprzedaży trafił na tak różnych rynkach jak Azja Południowo-Wschodnia, Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie, RPA, Jamajka i Kolumbia. Malezyjski model jest 7-miejscowy.

Zdjęcie Toyota Rush /

Pod maską pracuje 4-cylindrowy silnik 1.5 Dual VVT-i o oznaczeniu 2NR-VE, który maksymalną moc 104 KM (77 kW) rozwija przy 6000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy 136 Nm przy 4200 obr./min. Samochód jest dostępny zarówno z manualną skrzynią o 5 biegach, jak i z 4-stopniowym automatem.

W Indonezji Rush jest oferowany w wersji TRD Sportivo, która otrzymuje m.in. tablicę zegarów o sportowym wyglądzie, specjalny wzór 17-calowych felg aluminiowych, przednie światła LED wyższej jakości, osłonę podwozia z przodu i z tyłu oraz listwy boczne.

Toyota C-HR / IZOA

Kompaktowy crossover C-HR zadebiutował w 2016 roku w atmosferze entuzjazmu, który wywołały zapowiadające go, bardzo atrakcyjne stylistycznie dwa koncepty. Produkcyjny model niewiele różnił się od wersji koncepcyjnej, wprowadzając do stylistyki Toyoty odważne trójkątne światła tylne, mocne przetłoczenia, ostre linie i połączenie masywnej dolnej części nadwozia z delikatną linią dachu w stylu coupe.

Zdjęcie Toyota C-HR EV /

Toyota C-HR powstała na platformie GA-C i był trzecim modelem opracowanym w technologii TNGA po Priusie 4. generacji i Priusie Plug-in Hybrid 2. generacji. Otrzymał napęd hybrydowy Priusa o mocy 122 KM, oparty na silniku benzynowym 1.8 lub alternatywę w postaci benzynowego silnika 1.2 Turbo o mocy 116 KM. W 2019 roku wraz z faceliftingiem gama napędów została poszerzona o 184-konną hybrydę z silnikiem 2.0. Na wybranych rynkach poza Europą dostępny jest także benzynowy silnik 2.0 o mocy 148 KM lub 171 KM.

C-HR jest nieco mniejszy od Toyoty Rush, ale znacznie większy od Raize. Długość 4350 mm i rozstaw osi 2640 mm są zbliżone do Corolli Hatchback, ale szerokość 1850 mm i wysokość 1500 mm sprawiają, że C-HR wygląda masywniej niż spokrewniona z nim Corolla.

W Chinach C-HR ma bliźniaczkę - produkowany w innej fabryce model IZOA. W kwietniu zadebiutowały w chińskich salonach elektryczne wersje obu bliźniaków o nieco zmienionym wyglądzie w porównaniu do hybrydowych wersji. Oba auta otrzymały baterię o pojemności 54,3 kWh. Według danych producenta mają zużywać średnio 13,1 kWh/100 km (NEDC).

Lexus UX

Lexus UX to kompaktowy SUV klasy premium, który podobnie jak C-HR został zaprojektowany na platformie GA-C z rozstawem osi 2640 mm, jest jednak wyraźnie dłuższy od crossovera Toyoty. Jego wymiary to 4495 mm długości, 1840 mm szerokości i 1520 mm wysokości.

Zdjęcie Lexus UX /

UX jest skrótem od Urban Explorer. Auto weszło na rynek w 2018 roku w benzynowej wersji UX 200 z silnikiem 2.0 o mocy 171 KM i bezstopniową przekładnią Direct Shift, która przyspiesza do setki w 9,2 s, oraz w wersjach hybrydowych 4x2 i 4x4. UX 250h dysponuje silnikiem 2.0 o mocy 152 KM i 80-konnym motorem elektrycznym, które wspólnie generują 184 KM. Z napędem na przednią oś samochód osiąga setkę w 8,5 s, zaś z elektrycznym napędem ADW-i w 8,7 s. UX jest dostępny w usportowionej wersji F SPORT, którą wyróżnia m.in. system adaptacyjnego zawieszenia AVS oraz wzmocnione zawieszenie.

Jeszcze w tym roku w Europie i Chinach zadebiutuje nowy, w pełni elektryczny UX 300e. Otrzyma on montowany z przodu silnik elektryczny 204 KM o momencie obrotowym 300 Nm dostępnym w pełnym zakresie prędkości. Zasięg na jednym ładowaniu ma wynosić 300 km (wg WLTP), a do setki auto rozpędzi się w 7,5 s. Szybka ładowarka 50 kW naładuje akumulator o pojemności 54,3 kWh w około 50 minut.

Toyota Yaris Cross

Yaris Cross to zupełnie nowy model, po raz pierwszy pokazany pod koniec kwietnia tego roku. Samochód trafi do sprzedaży w Europie w 2021 roku. Auto powstało na platformie GA-B - tej samej co nowa generacja Yarisa, jest to jednak odrębny model, różniący się pod względem wymiarów, stylistyki i gamy napędowej.



Zdjęcie Toyota Yaris Cross /

Yaris Cross ma długość 4180 mm, szerokość 1765 mm i wysokość 1560 mm, czyli jest o 24 cm dłuższy, 2 cm szerszy i 9 cm wyższy od Yarisa. Rozstaw osi oba auta mają taki sam, czyli 2560 mm. Samochód ma mieć spory bagażnik jak na tej klasy auto, a kanapa z tyłu składa się w proporcjach 40:20:40.

Toyota przedstawiła na razie tylko jeden napęd dla swojego nowego SUV-a - to 116-konna hybryda z silnikiem 1.5, która w wersji 4x2 emituje poniżej 90 g/km dwutlenku węgla, a w wersji AWD-i poniżej 100 g/km CO2. Elektryczny system AWD-i jest mniejszy i lżejszy niż mechaniczny napęd 4x4 z wałem napędowym - opiera się na silniku elektrycznym przy tylnej osi, który współpracuje z układem hybrydowym napędzającym przednią oś.