Kia Ceed i ProCeed przeszły modernizację

Szczególną uwagę zwrócono na to, aby wszystkie wersje Ceeda odróżniały się od siebie. Osłona wlotu powietrza do chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa została zmodernizowana i wykończona na wysoki połysk w kolorze czarnym z dodatkowymi elementami w postaci chromowanych listew na górze i na dole, które mają satynowe wykończenie. Auta z napędem hybrydowym mają zamkniętą osłonę chłodnicy z wykończeniem w kolorze błyszczącej czerni.

Motyw inspirowany skrzydłami znajdziemy na dole zderzaka we wlocie powietrza, który zdobią chromowane listwy. Z tyłu powierzchnia między zespolonymi lampami LED pozostała jednolita i mieści nowy emblemat marki. Oznaczenie wersji "PHEV" ma również nowy emblemat, który lepiej koresponduje ze zaktualizowanym logiem marki. Do sportowego tylnego zderzaka dodano nowy błyszczący czarny dyfuzor, który nawiązuje do satynowego chromowanego wykończenia widocznego z przodu samochodu.

We wszystkich wersji Ceeda wprowadzono nowe w pełni LED-owe reflektory ze światłami do jazdy dziennej. Trzy moduły w kształcie strzałek otaczają zintegrowane światła przeciwmgielne LED oraz światła drogowe i mijania. Światła do jazdy dziennej pełnią również funkcję kierunkowskazów. Ceed hatchback w wersjach GT-Line i GT ma z tyłu nowo zaprojektowane zespolone lampy LED, które składają się z aż 48 modułów w kształcie plastra miodu. Wielofunkcyjne moduły ustawione są w pięciu rzędach i przykryte przyciemnianym szkłem. W wybranych rzędach, gdy w użyciu są kierunkowskazy, diody LED zapalają się sekwencyjnie.

Z boku w wyglądzie nowego Ceeda uwagę zwracają nowe obręcze kół z lekkich stopów, które są dostępne we wszystkich wersjach. Na początku oferowanych będzie sześć rodzajów obręczy kół do wyboru, z których trzy debiutują wraz z Ceedem po faceliftingu - 16-calowe aluminiowe obręcze kół wykończone w kolorze srebrnym dla modeli podstawowych; 17-calowe aluminiowe obręcze kół w kolorze czarnym błyszczącym (dostępne wyłącznie w wersji GT-Line) i 18-calowe aluminiowe obręcze kół z akcentami w kolorze czerwonym zarezerwowane dla wersji GT.

Wersja GT przyciąga wzrok licznymi detalami, np. czerwonymi akcentami z przodu, z boku i z tyłu, które podkreślają jej sportowy charakter. W topowym modelu, charakterystyczna osłona wlotu powietrza do chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa, została wykonana metodą dwustopniowego formowania wtryskowego. Dzięki tej metodzie uzyskano charakterystyczne błyszczące czarno-czerwone wykończenie z ciemnym chromowanym elementem na górze i na dole. W tylnym dyfuzorze uwagę zwracają dwie okrągłe końcówki układu wydechowego oraz charakterystyczne nowe czerwone wykończenie zarezerwowane dla modelu GT. Wersja GT seryjnie jest wyposażona w 18-calowe obręcze kół w ciemnym kolorze i z czerwoną nakładką na śruby mocujące koło.

Wnętrze Ceeda po face liftingu oferuje do wyboru jest aż dziewięć kolorów tapicerki siedzeń, z których cztery są nowe. W ofercie są mocno wyprofilowane fotele wyłożone czarną zamszową skórą z kontrastowymi przeszyciami w kolorze szarym w wersji GT-Line lub czerwonym w modelach GT. Wersje GT-Line i GT wyposażono w nową gałkę dźwigni zmiany biegów, wykończoną aluminium i perforowaną skórą. Kierowca ma przed sobą 12,3-calowy wyświetlacz zestawu wskaźników znajduje się na jednej wysokości z 10,25-calowym wyświetlaczem systemu multimedialnego.

Nowa gama Ceeda oferuje spory wybór układów napędowych. Benzynowe to silniki 1.0 T-GDI (120 KM), 1.5 T-GDI (160 KM) oraz 1.6 T-GDI (204 KM), natomiast diesel 1.6 CRDI dostępny jest w wersji o mocy 136 KM. Gamę uzupełnia hybryda plug-in z silnikiem 1.6 GDi, który współpracuje z 6-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Moc układu to 141 KM, dzięki akumulatorowi o pojemności 8,9 kWh, Ceed w wersji hybrydowej przejedzie na jednym ładowaniu do 57 km.

Produkcja zmodernizowanej Kii Ceed rozpocznie się w sierpniu tego roku. Samochody będą dostępne w Polsce już po wakacjach.