Jeep Wrangler też będzie hybrydowy!

Jak już informowaliśmy, w połowie bieżącego roku w europejskich salonach pojawią się pierwsze hybrydowe Jeepy z rodziny 4xE: Renegade oraz Compass. W trzecim kwartale dołączy do nich również – pierwszy w historii legendarnego modelu - hybrydowy Wrangler.

Zdjęcie Jeep Wrangler /INTERIA.PL Genewa 2019 Jeepy Renegade i Compass w wersji PHEV

O hybrydowych Renegade i Compassie wiemy już niemal wszystko. Najważniejsza zmiana to zastąpienie tylnego mechanizmu różnicowego silnikiem elektrycznym. Z uwagi na baterie akumulatorów masa hybrydowego egzemplarza w porównaniu do auta z silnikiem wysokoprężnym i napędem 4x4 wzrosła o niecałe 100 kilogramów. Konstruktorom udało się jednak zachować kubaturę przestrzeni pasażerskiej. W sumie - w topowej wersji - kierowca ma do dyspozycji aż 240 KM. 180 KM generuje benzynowe 1,3 l turbo napędzające wyłącznie koła przedniej osi. Pozostałych 60 KM dostarcza elektryczny silnik trakcyjny napędzającego koła tylne. Baterie o pojemności 11 kWh zapewniają zasięg do 50 km. Producent przewidział też słabszy wariant o mocy systemowej 190 KM.

Największą zagadką pozostaje układ, jaki trafi do wizytówki amerykańskiej marki - Jeepa Wranglera. Obecnie w europejskiej ofercie Wranglera klienci mają do wyboru dwa czterocylindrowe silniki spalinowe: benzynowe 2,0 l turbo o mocy 270 KM lub wysokoprężny 2.2 CRD generujący 200 KM. Oba standardowo sprzęgane są z automatyczną ośmiostopniową skrzynią biegów.

Póki co wszelkie informacje na temat hybrydowego Wranglera szczelnie okrywa zasłona tajemnicy. Wszystko wskazuje jednak na to, że auto zachowa klasyczny układ 4x4 ze skrzynią rozdzielczą i mostami napędowymi, a dodatkowy silnik elektryczny zintegrowany zostanie z automatyczną skrzynią biegów.

Na potwierdzenie tych przypuszczeń musimy jednak trochę poczekać. Producent poinformował właśnie, że debiut pierwszego hybrydowego Wranglera zaplanowany został na maj, gdy rozpoczną się Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej CES w Las Vegas.

