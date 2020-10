Hyundai i20 N - zupełnie nowy hot hatch

Hyundai zaprezentował model i20 N - hot hatcha segmentu B, bazującego na niedawno zaprezentowanym i20 nowej generacji.

Zdjęcie Hyundai i20 N /

Całkowicie nowy i20 N prezentuje bezkompromisowy wygląd, który pasuje do dostarczanych osiągów i sportowych wrażeń. Wygląd zewnętrzny modelu podkreśla jego rasowy charakter, łącząc elementy rajdowego dziedzictwa Hyundaia z najnowszą filozofia projektową firmy Sensuous Sportiness. Do sportowej i dynamicznej sylwetki modelu i20 dodano aerodynamiczne i funkcjonalne elementy oraz zdecydowano się na zmniejszenie prześwitu o 10 mm.

Reklama

Przód auta jest zdominowany przez przedni zderzak z większym wlotem powietrza. Szeroka osłona chłodnicy z logo N posiada wyjątkowy wzór inspirowany flagą w szachownicę. Dół przedniego zderzaka zdobi listwa w kolorze Tomato Red podkreślająca dynamiczny design modelu. W tym samym kolorze są także listwy znajdujące się na bocznych progach i tylnym zderzaku.

Z tyłu dodano charakterystyczny spojler dachowy inspirowany WRC, który zwiększa siłę docisku i pomaga zachować stabilność przy dużych prędkościach. Tylny zderzak z wbudowanymi elementami przypominającymi dyfuzor oraz trójkątne tylne światło przeciwmgielne stanowią nawiązanie do modeli i30 N i i30 Fastback N.

Zdjęcie Hyundai i20 N /

I20 N ma też przednie reflektory LED i przyciemnione tylne lampy oraz specjalnie zaprojektowane dla tego modelu 18-calowe felgi aluminiowe z szarym matowym wykończeniem i zaciskami hamulcowymi z logo N. Auto jest dostępne w sześciu kolorach nadwozia, w tym charakterystycznym Performance Blue, dostępnym wyłącznie w modelach Hyundai N. Do dostępny jest również dach w kontrastowym kolorze Phantom Black.



Wnętrze z kolei wyróżniają między innymi sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, kierownica N i gałkę dźwigni zmiany biegów N oraz metalowe pedały. Czarne wnętrze z czarną podsufitka uzupełniają akcenty w kolorze Performance Blue. Cyfrowy zestaw wskaźników i ekran multimediów wyposażono w takie funkcje, jak czerwone pole, które zmienia się w zależności od temperatury oleju silnikowego oraz wskaźnik momentu zmiany biegu, który sugeruje kierowcy najlepszy czas na zmianę przełożenia.

Zdjęcie Hyundai i20 N /

Nowy i20 N jest napędzany przez silnik 1.6 T-GDi połączony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Rozwija on 204 KM i maksymalny moment obrotowy wynoszący 275 Nm. Przy masie 1190 kg stosunek mocy do masy jest jednym z najlepszych w swojej klasie. Nowy i20 N osiąga prędkość maksymalną 230 km/h, a 0 od 100 km/h przyspiesza w zaledwie 6,7 sekundy.

Skrzynia biegów została dopracowana i wzmocniona specjalnie pod kątem nowego i20 N, aby radzić sobie z wyższymi obrotami i momentem obrotowym silnika, a także funkcją Launch Control. Nowy i20 N może być również wyposażony w N Corner Carving, czyli mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (mLSD), który wykorzystuje mechanicznie sterowaną przekładnię kątową do sterowania przenoszeniem mocy na przednie koła. Mechanizm zapewnia optymalną trakcję i poprawia przyczepność na każdym zakręcie, zapewniając bardziej sportową i zwinną jazdę.

Hyundai i20 N 1 / 16 Hyundai i20 N Źródło: udostępnij

Nowy i20 N jest wyposażony w szereg funkcji stworzonych z myślą o sportowej jeździe. System N Grin Control oferuje pięć trybów jazdy: Normal, Eco, Sport, N i N Custom. Tryby jazdy dostosowują parametry silnika, elektroniczną kontrolę stabilności, dźwięk wydechu i układ kierowniczy do różnych warunków jazdy. W trybie N Custom kierowcy mogą wybrać ustawienia Normal, Eco, Sport i Sport + dla każdego z wymienionych komponentów, aby dopasować je do stylu jazdy i warunków drogowych za pomocą ekranu multimediów. Co więcej, dedykowane przyciski N na kierownicy umożliwiają szybkie przełączenie na wcześniej indywidulanie skonfigurowane ustawienia. Aby zapewnić jeszcze więcej przyjemność ze sportowej jazdy, elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ma trzy dostępne ustawienia: włączony, sportowy i całkowicie wyłączony.

Podobnie jak i30 N, nowy i20 N oferuje szereg sportowych funkcji. Funkcja międzygazu synchronizuje prędkość silnika z wałem wyjściowym i posiada osobny przycisk do aktywacji na kierownicy. Międzygaz pozwala na płynniejsze lub bardziej sportowe redukcje, w zależności od trybu jazdy. Dzięki funkcji kontroli startu silnik i kontrola trakcji są zoptymalizowane pod kątem szybkiego przyspieszania ze startu zatrzymanego, niczym u zawodowego kierowcy wyścigowego. Inne funkcje inspirowane sportami motorowymi to elektryczny generator dźwięku, zmienne sterowanie tłumikiem zapewniające doskonały dźwięk wydechu, a także wskaźnik zużycia klocków hamulcowych oraz dedykowane wyczynowe opony 215/40 R18 Pirelli P-Zero ze znakiem "HN" (oznaczającym "Hyundai N").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hyundai i20 N

Inżynierowie Hyundaia dostroili i udoskonalili podwozie, zawieszenie, hamulce i układ kierowniczy zwykłego i20. Zawieszenie ma wzmocnione górne mocowania przednich amortyzatorów oraz zwrotnice ze zmienioną geometrią. Zmiany obejmują zwiększony kąt pochylenia dla lepszej przyczepności i pięć punktów mocowania koła, a także nowy stabilizator poprzeczny, nowe sprężyny i amortyzatory zapewniające maksymalną przyjemność z jazdy. Zupełnie nowa oś N Power Sense z przodu w połączeniu ze wzmocnioną belką skrętną z tyłu zapewnia wyższą sztywność, poprawiając właściwości jezdne i prowadzenie. Tymczasem wysokowydajny układ hamulcowy ma przednie tarcze, których średnica jest większa o 40 mm niż w bazowym i20, a układ kierowniczy ma nieco mniejsze przełożenie.

Koreański hot hatch jest też wyposażony w Performance Driving Data System, który monitoruje i poprawia umiejętności kierowcy na torze. Ta funkcja zapisuje i wyświetla dane dotyczące jazdy, w tym informacje o mocy, momencie obrotowym, ciśnieniu doładowania turbiny. Jest również wyposażony w licznik okrążeń i przyspieszenia.