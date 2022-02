Jak podało Volvo, wśród pojazdów dotkniętych zmianami znajdą się modele S60, S90, V60, V90, XC60 i XC90 XC90 - zarówno w odmianach T6 Recharge jak i T8 Recharge. Każdy z powyższych samochodów otrzyma akumulatory trakcyjne o większej pojemności nominalnej (wzrost z 11,1 na 18,8 kWh), co przełoży się bezpośrednio na większą pojemność użyteczną - z 9,1 na 14,9 kWh. Naturalnym następstwem tej zmiany będzie zwiększony dystans, jaki modele PHEV Volvo będą w stanie pokonać wyłącznie przy użyciu silnika elektrycznego. Według standardów WLTP wyniesie on teraz do 91 km, co stanowi wzrost o ponad 23 km względem pojazdów sprzed modernizacji.

Hybrydy Volvo z lepszym przyspieszeniem

Zmianom ulegną także osiągi wyżej wymienionych modeli. Moc silnika elektrycznego, napędzającego tylną oś podniesiono o 65 proc. - z 87 na 145 KM. Wzrosła też wartość osiąganego przez niego momentu obrotowego z 240 na 309 Nm. W układzie napędowym pojawił się także zintegrowany generator rozruchowy o mocy 40 kW, który pozwolił wyeliminować mechaniczną sprężarkę z silnika spalinowego. Dzięki niemu samochody mają sprawniej ruszać, a przełączenie napędu z elektrycznego na spalinowy ma być niemalże niezauważalne.

Wszystko to ma skutkować m.in. wyraźnie lepszym przyspieszeniem. Za przykład niech posłuży poprzednia generacja modelu V60 T8, która w w trybie Pure (wyłącznie na prądzie) przyspieszała od 0 do 80 km/h w około 13-14 sekund. Dzięki zastosowaniu mocniejszego silnika elektrycznego, czas ten skrócono do 8,5 sekundy. Samochody zyskały także na samej dynamice w momencie wspólnej pracy silnika elektrycznego i spalinowego.

To szczególnie widać w przypadku modeli XC60 i XC90. Oto dane przyspieszenia od 0 do 100 km/h oraz ich zasięg na prądzie w podziale na modele. W nawiasach podane są wartości dla tych samych modeli sprzed modernizacji:

Volvo XC90 T8 Recharge - 310 + 145 KM: 5,4 s (5,8 s)

Volvo XC60 T8 Recharge - 310 + 145 KM: 4,9 s (5,5 s)

Volvo XC60 T6 Recharge - 253 + 145 KM: 5,7 s (5,9 s)

Volvo V90 T8 Recharge - 310 + 145 KM: 4,8 s (5,2 s)

Volvo V90 T6 Recharge - 253 + 145 KM: 5,5 s (5,5 s)

Volvo S90 T8 Recharge - 310 + 145 KM: 4,6 s (5,1 s)

Volvo V60 T8 Recharge - 310 + 145 KM: 4,6 s (4,9 s)

Volvo V60 T6 Recharge - 253 + 145 KM: 5,4 s (5,4 s)

Volvo S60 T8 Recharge - 310 + 145 KM: 4,6 s (4,6 s)

Volvo S60 T6 Recharge - 253 + 145 KM: 5,3 s (5,3 s)

Zdjęcie Volvo V90 T8 Recharge / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

One Pedal Drive oraz usprawniony napęd AWD

To jednak nie wszystkie zmiany, jakim zostały poddane modele PHEV. W zmodernizowanych pojazdach usprawniono pracę układu AWD oraz zwiększono dopuszczalną masę ciągniętej przyczepy o 100 kg. Do 140 km/h wzrosła prędkość maksymalna, do jakiej można rozpędzić samochód na samym silniku elektrycznym. Nagrzewnica paliwowa została zastąpiona klimatyzacją wysokonapięciową (HVCH 5 kW), a silniki spalinowe mają moc 253 KM (350 Nm) w odmianie T6 i 310 KM (400 Nm) w odmianie T8. Mocniejsza jednostka potrafi też skuteczniej wyhamować hybrydowe Volvo, podczas korzystania z funkcji odzyskiwania energii. Ciekawostką jest dodanie funkcji One Pedal Drive do modeli XC60, S90 i V90.

Zdjęcie Volvo XC90 T8 Recharge / materiały prasowe

Hybrydy Volvo. Cennik 2022

Poniżej podajemy ceny kilku najpopularniejszych modeli hybrydowych gamy Volvo Recharge:

V60 T6 Recharge - od 231 900 zł

XC60 T6 Recharge - od 249 900 zł

S90 T8 Recharge - od 299 900 zł

XC90 T8 Recharge - od 353 900 zł

