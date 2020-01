Hybrydowa Toyota Land Cruiser zadebiutuje w tym roku?

Nowa Toyota Land Cruiser 300 zostanie najprawdopodobniej pokazana w sierpniu. Legendarna terenówka na ramie ma według doniesień japońskiego magazynu Best Car Web otrzymać platformę TNGA i napęd hybrydowy z silnikiem V6. Nowy model zastąpi Land Cruisera 200 V8.

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień japońskiego magazynu bestcarweb.jp, cytowanego przez carsguide.com.au, jeszcze w tym roku Toyota pokaże nową generację Land Cruisera z linii Station Wagon, zaprojektowaną na nowej platformie ramowej z serii TNGA. Tradycyjna konstrukcja oparta na ramie pozwoli Land Cruiserowi zachować swoje legendarne możliwości terenowe oraz trwałość i odporność na trudne warunki.

Sensacyjną wiadomością jest prawdopodobne zastąpienie silnika V8 układem hybrydowym z 3,5-litrowym silnikiem V6 z Lexusów LS 500h i LC 500h. Flagowy Land Cruiser ma być oferowany wyłącznie z napędem 4x4.

Choć osiągi silnika V6 zaprzęgniętego do układu hybrydowego Land Cruisera będą niższe w porównaniu do stosowanego obecnie V8, to - jak donoszą międzynarodowe media - ma to być zrekompensowane wsparciem silników elektrycznych oraz lżejszą konstrukcją, uzyskaną dzięki modułowej architekturze TNGA. Reporterzy magazynu carsguide.com.au usiłowali dowiedzieć się czegoś więcej od Toyoty Australia, ale otrzymały odpowiedź, że "samochód jest nadal opracowywany, a napęd, który otrzyma na australijski rynek, będzie dostosowany to tutejszych potrzeb. Obecnie nie możemy podać żadnych szczegółów".

Jednak japońskie media podały prawdopodobne wymiary nowego auta. Długość ma być taka sama jak obecnego modelu (4950 mm), szerokość większa o 10 mm (1980 mm), a wysokość mniejsza o 10 mm (1870 mm). Wnętrze ma oferować 5 lub 8 miejsc w dwóch lub trzech rzędach, a wybór kół ma obejmować 17-, 18- lub 20-calowe felgi.