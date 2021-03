Honda przypomina, że HR-V będzie tylko hybrydą

Japoński producent podzielił się nową informacją prasową, na temat nowej generacji swojego miejskiego crossovera. Niestety jedynym konkretem zawartym w tym długim tekście jest przypomnienie, że HR-V kupimy tylko z napędem hybrydowym.

Nowa generacja HR-V bardzo różni się od poprzednika. Długa maska, duże światła i wielki grill wręcz odcinają się od dotychczasowej stylistyki modeli Hondy. Podobnie rzecz ma się ze stylistyką tylnej części nadwozia, a nawiązania do obecnej generacji HR-V można znaleźć głównie w linii okien i schowanej klamce drugiej pary drzwi.

Widzieliśmy także wnętrze z zaskakująco klasycznym układem, osobnym panelem klimatyzacji i innymi praktycznymi rozwiązaniami. Oraz wyraźnym inspirowaniem się deskami rozdzielczymi modeli Mazdy.



Producent podkreśla w swoim komunikacie, że: "Badania przeprowadzone przez Hondę wykazały, że współcześni konsumenci wybierają produkty nie tylko kierując się konkurencyjnymi osiągami czy atrakcyjną stylistyką, ale także na podstawie tego, jak integrują się one z ich życiem i w jakim stopniu spełniają ich indywidualne wymagania. Podążając tą drogą, zespół projektowy przyjął motto "Wzmocnij swoje życie" (“Amp up your life"). Na każdym etapie tworzenia nowego samochodu koncentrowano się zatem się na wspieraniu aktywnego stylu życia jego przyszłych użytkowników. Celem było rozszerzenie możliwości, jakie klientom oferuje samochód, aby ułatwiać i "wzmacniać" ich codzienne życie".



Jak nowa HR-V będzie integrowała się z życiem kierowców? Dlaczego będzie w tym lepsza od konkurencji? Na te pytania trudno odpowiedzieć, szczególnie, że producent nadal nie podał żadnych szczegółów. Zaznacza jedynie, że jedynym dostępny napędem będzie napęd hybrydowy. Co oznacza, że cena będzie odpowiednio wysoka. Trudno szacować jaka, ponieważ Honda nie zdradziła żadnych szczegółów dotyczących napędu. Ceny obecnej generacji zaczynają się od 96 800 zł.



Nowa Honda HR-V poza Europą będzie oczywiście dostępna w wersji benzynowej - wykorzystywanym obecnie silnikiem 1.5 130 KM. Do nas jednak nie trafi, ponieważ według Unii Europejskiej, podobne jednostki za bardzo szkodzą środowisku.