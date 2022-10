Japończycy już jakiś czas temu nawiązali współpracę z General Motors w kwestii wspólnej budowy samochodów elektrycznych. Honda ma za sobą długie lata doświadczeń z napędami elektrycznymi, już ćwierć wieku temu zaczęła sprzedawać elektryczny model EV Plus, przez lata zdobywała doświadczenie w dziedzinie napędów hybrydowych i wodorowych.

Teraz poszerza gamę o elektrycznego SUV-a, oto Honda Prologue

Honda Prologue 1 / 8 Honda Prologue Źródło: materiały prasowe udostępnij

Elektryczny SUV Hondy ma 4,88 metra długości i 1,99 metra szerokości, jest więc o 20 cm dłuższy i 13 cm szerszy od największego sprzedawanego w Europie SUV-a marki - modelu CR-V. Rozstawem osi na poziomie 3094 mm może się bić z jeszcze większymi autami - jest prawie identyczny jak np. w BMW X7 (3105 mm).

Reklama

Honda Prologue powstaje na tej samej platformie, co Chevrolet Blazer

Dla porównania, elektryczny SUV GM-u wygląda tak:

Zdjęcie Chevrolet Blazer EV / materiały prasowe

W porównaniu z nim Hondę zaprojektowano o wiele grzeczniej, bardziej uniwersalnie, dzięki czemu ma szansę spodobać się większej liczbie klientów. Choć z drugiej strony, pewnie nie braknie i takich, którzy uznają ten design za nijaki i za niewystarczająco wyróżniający auto z tłumu.

Wnętrze Hondy Prologue urządzono w hondowskim stylu, nie brakuje tu nawiązań do chociażby najnowszego Civica, czy modelu HR-V. To co przykuwa uwagę, to fizyczne pokrętło do sterowania głośnością obok ekranu oraz całkiem spory zestaw przycisków pod nim. W czasach, gdy producenci kumulują wszystkie funkcje na ekranie, jest to dość odważne posunięcie.

Co napędza Hondę Prologue

W tej kwestii konkretów niestety jeszcze brak. Na platformie BEV3, która służy za bazę do budowy tej Hondy, General Motors stosuje napęd znany pod nazwą Ultium. W ramach tej konstrukcji GM proponuje napędy elektryczne o mocy od 245 do przeszło 550 KM. Jak wykorzysta go Honda - przekonamy się bliżej 2024 r.

***