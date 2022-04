Prototypy Audi urbansphere – inteligentny minivan do podróży po megamieście

Amerykański tuner i producent hipersamochodów - firma Hennessey - zdążyła już zasłynąć ze swoich oszałamiających pojazdów. Dość powiedzieć, że jej flagowy model, Hennessey Venom F5, jest w stanie rozpędzić się od 0 do 300 km/h w zaledwie 10 sekund. Nie dziwi zatem, że gdy tak szalony producent wziął na warsztat już i tak mocnego bazowo RAM-a TRX, operacja przeszła najśmielsze oczekiwania.

Hennessey Mammoth 1000 6x6 TRX to sześciokołowa bestia, napędzana 6,2-litrowym silnikiem V8, wspieranym 2,65-litrową sprężarką. Liczne modyfikacje jednostki występującej standardowo we wspomnianym wcześniej RAM-ie, skutkowały osiągnieciem wręcz absurdalnej mocy 1012 KM. Gigantyczny jest także moment obrotowy, który plasuje się w okolicach 960 Nm.

To jednak nie wszystko. Hennessey stwierdziło, że tuning silnika to za mało i postanowiło wydłużyć pickupa, doposażając go w trzecią oś z blokowanym mechanizmem różnicowym. To wymagało rzecz jasna powiększenia całej ramy samochodu, dzięki czemu jego długość urosła do 7 metrów i 19 centymetrów. Pojazd otrzymał również wytrzymałe zawieszenie firmy Bilstein, nowe zderzaki (przedni i tylny), dodatkowe oświetlenie LED i 20-calowe 10-ramienne felgi Hennessey, na których spoczywają 37-calowe opony terenowe.

Hennessey Mammoth 1000 6x6 TRX

Naturalnie także wnętrze pickupa zostało odpowiednio "podkręcone". Zarówno fotele, jak i deska rozdzielcza zostały obszyte ekskluzywną skórą, pełną czerwonych przeszyć. Tu i ówdzie można odnaleźć wstawki z alcantary.

Hennessey Mammoth 1000 6x6 TRX - tylko 12 sztuk rocznie

Amerykański producent chwali się, że to największy i najdłuższy pojazd jaki powstał w 30-letniej historii firmy. Jego wyjątkowość podkreśla limitowana liczba egzemplarzy, która rocznie ma się zamykać na 12 sztukach. Cena startuje od 449 950 dolarów.

Zainteresowani?

