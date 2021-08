Ford GT ’64 Heritage Edition - ostatnia wersja specjalna

Ford GT od swojej premiery w 2015 roku, doczekał się już pięciu wersji specjalnych Heritage Edition. Teraz debiutuje kolejna, ostatnia już (co łączy się z faktem, że przed nami ostatni rok produkcji modelu). Nosi ona nazwę GT ’64 Prototype Heritage Edition i jak łatwo się domyślić, nawiązuje do prototypów Forda GT40 z 1964 roku. Konkretnie pięciu, zaprezentowanych na New York International Auto Show. Został z nich tylko jeden w oryginalnym malowaniu.

GT ’64 Prototype Heritage Edition można rozpoznać po białym lakierze "Biel Wimbledonu" (Wimbledon White), z którą kontrastuje czarna maska, pas na dachu i spojlerze oraz elementy z włókna węglowego. Karbonowe są również 20-calowe felgi, pomalowane na kolor "Niebieskość Antymaterii" (Antimatter Blue).



Ford GT ’64 Prototype Heritage Edition 1 / 27 Ford GT ’64 Prototype Heritage Edition Źródło: udostępnij

Wewnątrz witają nas fotele pokryte alcantarą w kolorze "Niebieskość Prędkości Światła" (Lightspeed Blue), której nie można oczywiście mylić z "Niebieskością Antymaterii", którą zastosowano na wielu detalach. Znajdziemy tu też wstawki z włókna węglowego, a także czarnej alcantary oraz skóry.

Zdjęcie Ford GT ’64 Prototype Heritage Edition /

Ford GT ’64 Prototype Heritage Edition wyróżnia się na tle zwykłych egzemplarzy jedynie wykończeniem. Do napędu tej wersji służy więc standardowy silnik 3,5 l V6 z dwoma turbinami, generujący 669 KM. Auto przyspiesza do 100 km/h w 2,8 s i może jechać nawet 347 km/h.