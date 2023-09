Europa oszalała na punkcie tego modelu. Volkswagen i Toyota pozostają w tyle

Spis treści: 01 Sprzedaż SUV-ów wzrosła o prawie ¼

Moda na SUV-y rośnie w siłę z roku na rok. Według badania rynku Dataforce samochody typu SUV przekroczyły kolejna barierę sprzedażową i stanowią już ponad połowę sprzedaży nowych samochodów w Europie. Najpopularniejszymi wśród nich są małe SUV-y typu VW T-Roc, czy Toyota Yaris Cross.

Sprzedaż SUV-ów wzrosła o prawie ¼

Pierwsza połowa 2023 roku przyniosła aż 23 proc. wzrost rynku sprzedaży SUV-ów rok do roku, co dało im aż 51 proc. całego rynku nowych samochodów w Europie, w porównaniu do 48 proc. w tym samym okresie rok temu. Cała kategoria przekroczyła barierę 3 milionów sprzedanych egzemplarzy po raz pierwszy w historii.

Tesla liderem rynku SUV-ów

Co ciekawe najlepiej sprzedającym się SUV-em w Europie w pierwszej połowie tego roku była Tesla. Ta informacja nieco zaskakuje, ale liczby mówią same za siebie - Tesla sprzedała aż 138 152 sztuki modelu Y w pierwszej połowie tego roku, co oznacza aż 207 proc. wzrostu w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku. Takiego skoku nie zaliczył żaden inny model.

Na drugim miejscu jest wspomniany VW T-Roc z liczbą 104 465 sprzedanych egzemplarzy, a podium zamyka Yaris Cross z 96 849 sprzedanymi samochodami. Te modele zaliczyły wzrosty o odpowiednio 32 i 49 proc. Pierwszą dziesiątkę zamyka Ford Puma z liczbą 77 508 sprzedanych sztuk - tu wzrost jest na poziomie ledwie 4,3 proc.

Sprzedaż SUV-ów w Europie pierwsza połowa 2023 Miejsce Model ilość sprzedanych 1 Tesla Model Y 138 152 2 Volkswagen T-Roc 104 465 3 Toyota Yaris Cross 96 849 4 Volkswagen Tiguan 90 958 Zobacz pełną tabelę

Małe SUV-y pobiły rekord sprzedaży

Klasa małych SUV-ów zdominowała rynek i jako jedyna przekroczyła milion sprzedanych egzemplarzy w pierwszym półroczu zamykając się liczbą 1 133 822 sztuk. O granicę miliona otarły się również Suv-y kompaktowe - 999 568 sprzedanych. Auta z poza klasy SUV-ów, znalazły się dopiero na trzecim miejscu rankingu sprzedaży - samochody małe, bo o nich mowa zaliczyły 10 proc. wzrost, ale wystarczyło to jedynie na 913 571 sprzedanych samochodów.

Duże wzrosty wskazują na koniec kryzysu

Spore procentowe wzrosty sprzedaży i rekordy w poszczególnych kategoriach wskazują na powolne zakończenie kryzysu związanego z łańcuchem dostaw, który trapił rynek od wybuchu pandemii koronawirusa. Rynek europejski ewidentnie odżywa, a przewidywana popularność SUV-ów, które zaczynają wypierać tradycyjne klasy samochód jest coraz bardziej widoczna.