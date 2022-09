DS3 po liftingu. Tylko nie mów do mnie CROSSBACK

Spis treści: 01 DS 3 po liftingu - słyszałeś o DS WINGS?

02 DS 3 - co nowego w kabinie?

03 DS 3 po liftingu - pięć wersji wyposażenia

04 DS 3 - nowości pod maską

05 DS 3 po liftingu - systemy wspomagania kierowcy

Nowy DS 3 - znany wcześniej jako DS 3 CROSSBACK - przeszedł właśnie kurację odmładzającą. Zmieniła się nie tylko nazwa i kilka detali stylistycznych. Modernizacji uległ także elektryczny układ napędowy w DS 3 E-Tense.

DS 3 po liftingu - słyszałeś o DS WINGS?

Wystarczy rzut oka, aby wiedzieć, że mamy do czynienia z marką DS. Zastosowano jednak kilka zabiegów, dzięki którym DS 3 po liftingu odmłodniał czy wręcz wydoroślał. Nowe są m.in szerszy grill i tzw. "DS WINGS", przechodzące łagodnie w linię reflektorów.

DS 3 1 / 11 DS 3 Źródło: materiały prasowe udostępnij

Zwężone reflektory LED zestawiono z pionowo ułożonymi światłami do jazdy dziennej - kolejnym wyznacznikiem marki DS. Ponadto przód auta dopracowano pod kątem aerodynamiki i wydajniejszego chłodzenia jednostki napędowej.

Reklama

Patrząc na bok nowego DS 3 zauważymy chowane klamki drzwi (poprzednik miał standardowe), niewielki spojler przedłużający linię dachu oraz rzucające się w oczy 17-calowe (opcjonalnie 18 cali) felgi o nowych wzorach. Z tyłu pojazdu dominuje czarna listwa z nazwą marki. Napis wykonano z pojedynczych, wytłaczanych, metalowych liter.

Nowy DS 3 dostępny jest w siedmiu kolorach nadwozia. Klienci mogą też zamówić auto w wersji z czarnym lub szarym dachem, który optycznie obniża sylwetkę samochodu.

Zdjęcie DS 3 / materiały prasowe

Swoistą "wisienką na torcie" jest opracowywany (jak twierdzi producent) od kilku lat 3-warstowy lakier Red Diva. Dzięki specjalnej technologii łączącej 3 różne warstwy lakieru, zmienia on delikatnie swoją barwę i stopień połysku w zależności od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

DS 3 - co nowego w kabinie?

We wnętrzu DS 3 po liftingu znajdziemy takie materiały, jak skóra Nappa czy Alcantara. W oczy rzuca się nowa kierownica, z poziomu której możemy sterować systemami wspomagania jazdy oraz systemem inforozrywki. W wersjach z automatyczną przekładnią przy kierownicy znalazły się także łopatki do zmiany biegów.



Zdjęcie DS 3 / materiały prasowe

W centralnym punkcie konsoli środkowej znajdziemy nowy ekran o przekątnej 10,3-cala. Z kolei fotele DS 3 mogą być wyposażone w podgrzewanie, elektryczną regulację oraz masaż odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Producent podkreśla, że fotele wykonane są z wyjątkowo grubej pianki, co ma zapewnić komfort w długiej podróży.

DS 3 po liftingu - pięć wersji wyposażenia

Kupując odmłodzonego DS 3 możemy wybierać spośród pięciu poziomów wyposażenia. W wersji podstawowej Bastille mamy fotele pokryte tkaniną, a deska rozdzielcza i boczki drzwi zostały wykończone "motywem rybiej łuski". W opcji możemy wybrać także pokrycie foteli czarną skórą.

Odmiany PERFORMANCE LINE występują w dwóch wersjach. Już w podstawowej fotele, boczki drzwi i deska rozdzielcza obite są alcantarą. Opcjonalnie fotele mogą być wykończone także czarną, licowaną skórą. Wersja PERFORMANCE LINE+ obejmuje dodatkowo podłokietnik między fotelami, dedykowane dywaniki oraz oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych i przestrzeni na nogi z przodu.

W wyposażeniu RIVOLI dostajemy skórzaną tapicerkę w kolorze czarnym i czarne wnętrze. Możemy także wybrać szarą tapicerkę, łączącą licowaną skórę Nappa i tkaninę. Czarna skóra Nappa jest standardowym elementem najwyższej wersji wyposażenia - OPERA, której do tej pory nie było w tym modelu.

DS 3 - nowości pod maską

Nowością w DS 3 po liftingu jest elektryczny układ napędowy zastosowany w odmianie E-Tense. Zamontowano tutaj zoptymalizowany pod kątem wymiarów, gęstości i kształtu akumulator trakcyjny umieszczony podłogą kabiny.

Za napęd służy elektryczny silnik o mocy 156 KM, generujący 260 Nm, który zestawiono z 400-voltową instalacją. Przed liftingiem jednostka trakcyjna generowała 136 KM. Akumulator ma teraz pojamności 50,8 kWh netto, a dzięki zastosowaniu chłodzenia z wykorzystaniem pompy ciepła zwiększyła się jego trwałość i prędkość ładowania.

Zdjęcie DS 3 / materiały prasowe

Pokładowa ładowarka DS 3 E-Tense, tak jak w poprzedniku, przyjmuje do 100 kW prądu stałego lub do 11 kW prądu zmiennego. Ładowanie od 0 do 80 proc. trwa odpowiednio 25 minut lub 5 godzin. Producent deklaruje, że średnie zużycie energii DS 3 E-Tense wynosi według normy WLTP 12,6 kWh/100 km. Przekłada się to na zasięg w trybie mieszanym wynoszący do 402 km. W poprzedniku deklarowany zasięg wynosił 320 km, przy takiej samej pojemności baterii.

Warto dodać, że względem spalinowego odpowiednika, DS 3 E-Tense ma obniżone o 10 mm zawieszenie, co wpływa na lepszą aerodynamikę pojazdu.

Kupując DS 3 możemy wybrać także jeden z dwóch silników benzynowych - PureTech 100 ze skrzynią manualną lub PureTech 130 z przekładnią automatyczną. W ofercie znalazł się także silnik wysokoprężny BlueHDi 130, zestawiony z 8-stopniowym automatem.

DS 3 po liftingu - systemy wspomagania kierowcy

DS 3 po liftingu oferuje kierowcy personalizowany wyświetlacz cyfrowych zegarów oraz możliwość personalizowania informacji wyświetlanych na centralnym ekranie. Łączność z telefonem odbywa się teraz bezprzewodowo.

W parkowaniu kierowcę wesprze system kamer 360 stopni, natomiast w trasie kierujący doceni aktywne utrzymanie na pasie ruchu, rozpoznawanie znaków czy automatyczne hamowanie awaryjne. Ponadto system wspomagania awaryjnego hamowania (działa w zakresie prędkości 5-140 km/h) rozpoznaje nie tylko pojazdy, ale też rowerzystów i pieszych.



Dostępne jako opcja reflektory MATRIX LED VISION "wycinają" samochód jadący z przeciwka, dzięki czemu unikamy oślepienia innych kierowców, przy zachowaniu maksymalnej widoczności. Z kolei o relaks w długiej podróży zadbać może nagłośnienie marki Focal.

Na ten moment nie opublikowano jeszcze cennika nowego DS 3.

***