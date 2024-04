DS 3 i DS 4 debiutują z nową hybrydą. Francuzi przyspieszają elektryfikację

Dla francuskiej marki DS Automobiles, będącej częścią koncernu Stellantis, rok 2024 to czas przyspieszonej elektryfikacji. W perspektywie kilku lat oferta marki zostanie wzbogacona o kilka w pełni elektrycznych modeli, jednak zanim to nastąpi, elektryfikacja czeka obecnie oferowane modele tj. DS 3 czy DS 4. Obydwa te crossovery doczekały się właśnie nowych, hybrydowych wersji napędowych. Co o nich wiemy?

Nowa hybryda w ofercie DS 3 i DS 4

W ofercie DS 3 i DS 4 debiutują wersje HYBRID. W obydwu przypadkach sercem układu napędowego jest benzynowy, 3-cylindrowy silnik PureTech o pojemności 1,2-litra i mocy 136 KM. Silnik pracuje w cyklu Millera, zapewniając wyższą sprawność termodynamiczną i oferując niższe zużycia paliwa oraz emisję dwutlenku węgla. Jednostka po modyfikacji jest również wyposażona w nowy łańcuch rozrządu i nową turbosprężarkę o zmiennej geometrii.

Zdjęcie DS 4 HYBRID dołącza do oferty. / Stellantis

Z 6-stopniową przekładnią automatyczną (e-DCS6), która przekazuje moment obrotowy 230 Nm (od 1750 obr/min.) na przednią oś, zintegrowany został elektryczny silnik o mocy 28 KM i 55 Nm momentu obrotowego. Częścią hybrydowego układu jest także litowo-jonowy akumulator o pojemności 0,9 kWh, zasilający układ elektryczny.

DS 3 i DS 4 są szybsze z hybrydą

W obydwu modelach obecność układu hybrydowego przekłada się na lepsze osiągi i niższe zużycie paliwa. W przypadku DS 3 czas od 0 do 100 km/h skrócił się do 8,4 sekundy (-1,2 s) w porównaniu z silnikiem PureTech 130 Automatic. Z kolei DS 4 HYBRID, w porównaniu z wersją PureTech 130 Automatic, od 0 do 100 km/h przyspiesza w czasie 10,4 sekundy (-1,2 s).

Zdjęcie Nowy wariant HYBRID / Stellantis

Niższe spalanie i mniejsza emisja

DS 3 HYBRID w porównaniu z DS 3 PureTech 130 Automatic zużywa średnio do 20 proc. mniej paliwa i generuje do 19 proc. mniej szkodliwych emisji (do 112 g/km CO2). W mieście natomiast auto zużywa nawet do 38 proc. mniej paliwa. Średnie zużycie paliwa nowej odmiany to 4,2 l/100 km.

Z kolei DS 4 HYBRID zużywa średnio do 16 proc. mniej paliwa, a to oznacza, że na przejechaniu 100 km oszczędza 1,1 l bezołowiowej przy jednoczesnej redukcji emisji CO2 o 15 proc. do minimum 116 g CO2/km. W mieście oszczędność paliwa sięga 39 proc. Średnie spalanie to 5 l/100 km.

Warto przy tym zaznaczyć, że w nowych odmianach hybrydowych, komponenty zamontowane pod maską i w podłodze nie mają przełożenia na pojemność bagażnika.

DS 3 HYBRID i DS 4 HYBRID. Kiedy w Polsce?

Samochody w nowych wersjach silnikowych zostały już wycenione na francuskim rynku. Ceny DS 3 HYBRID startują od 35 200 euro (ok. 150 tys. zł), a modelu DS 4 HYBRID o 39 950 euro (ok. 170 tys. zł). W najbliższym czasie powinniśmy poznać również polskie ceny i specyfikacje.