Dacia Duster MY2023 - jest powód do świętowania

Gdyby być precyzyjnym, to liczba wyprodukowanych egzemplarzy przekroczyła już wspomniane dwa miliony. Aktualne wskazania licznika to 2 184 646 pojazdów, przy czym znakomita część przypada na pierwszą generację, która została zaprezentowana w 2010 roku. Rumuński SUV sprzedawany był w tym czasie na ponad 60 rynkach i prawie na każdym plasował się w czołówce, albo wręcz był liderem swojego segmentu.

Dacia Duster - precz z luksusem, liczy się funkcjonalność

Od samego początku Duster zyskał sobie grono wiernych użytkowników, którzy docenili jego wszechstronność, dodatkowo wspartą dobrą ceną. Ekonomiczne silniki, napęd na cztery koła, stosunkowo duża dzielność terenowa, przestronna kabina, spory bagażnik to cechy, które wpłynęły na popularność SUVa Dacii i to w wielu krajach.

Duster był pierwszym wyborem wszelkiego rodzaju służb mundurowych, a także firm, dla których ważna była możliwość operowania z dala od asfaltowych dróg. Nie dziwi zatem, że rumuński SUV królował przez wiele sezonów zarówno w przetargach, a także w prywatnym użytkowaniu jako auto rodzinne.

Co ciekawe, Dacia nigdy nie ukrywała, że projektując Dustera kierowano się funkcjonalnością, świadomie rezygnując z elementów, które w mniemaniu konstruktorów byłyby już luksusem. Wiadomo, cena samochodu to wypadkowa użytych technologii i wyposażenia, więc gdzieś trzeba było tych oszczędności szukać, aby była ona - ta cena oczywiście - przystępna, a także bezkonkurencyjna.

Zdjęcie Po lewej Dacia Duster II z początku produkcji, po prawej Duster po modernizacji i z nową identyfikacją wizualną / Marek Wicher / INTERIA.PL

Dacia Duster - więcej technologii, pamiętaj o funkcjonalności

Od początku pojawienia się na rynku, Duster produkowany jest (między innymi) w fabryce zlokalizowanej w Mioveni, czyli na rumuńskiej Wołoszczyźnie. Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku w miejscowości tej powstawały modele budowane na licencji Renault. Po systemowej rewolucji z roku 1989 roku, podupadającą markę od bliskiej katastrofy po raz drugi ratują Francuzi, tym razem przejmując ją z całym dobrodziejstwem inwentarza pod swoje skrzydła.

Pierwsza generacja Dustera zadebiutowała w 2010 roku. Drugą zobaczyliśmy w 2017. Wtedy też najpopularniejszy SUV nad Wisłą, dostał zastrzyk nowoczesnych technologii, które wpłynęły na bezpieczeństwo (asystenci kierowcy), jak też i komfort jazdy (choćby Android Auto czy Apple CarPlay).

Dzisiaj, przy okazji zmiany wizualizacji marki, SUV z Rumunii dostał nieco zmienioną deskę rozdzielczą. W miejsce okrągłych, zastosowano poziome wyloty powietrza, lepiej pasujące do koncepcji Dacia Link.

Zdjęcie Dacia Duster MY2023 / INTERIA.PL

Oprócz cech użytkowych, rumuński SUV segmentu C pozwala również na realizację całkiem szalonych pomysłów. Mocno zmodyfikowane Dustery są często widywane na trasach terenowych rajdów wytrzymałościowych i przeprawowych, a w ramach Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych mają one nawet swój osobny puchar. Dacia Duster Motrio Cup rozgrywany jest od sezonu 2017, a w pracach nad wyczynową wersją tego niezwykle popularnego SUVa brał udział Krzysztof Hołowczyc, dzieląc się swoim dakarowym doświadczeniem.

Dacia Duster - ważny element wizualnej transformacji

Niezwykle podniosła chwila w historii marki, jakim bez wątpienia jest wyprodukowanie ponad 2 milionów Dustera, to dobry moment na podsumowanie realizacji strategicznego planu, który zaprezentowany został prawie dwa lata temu, a który dotyczył wszystkich marek grupy Renault.

Dokładnie 14 stycznia 2021 roku ogłoszono nowy rozdział w nowożytnej - liczonej od 2004 roku - historii marki Dacia. Nazwano go Renaulution i obejmował on nowe logo, nowe salony, nowe kolory nadwozi, a przede wszystkim nową wizualizację marki, która miała być lepiej dopasowana do aktualnych trendów na rynkach motoryzacyjnych.

Zdjęcie Nowe logo Dacii / Marek Wicher / INTERIA.PL

Praktyczne skutki wizualnej transformacji w kierunku Dacia Link, klienci salonów mogli zobaczyć zna początku października, kiedy to zaprezentowano odświeżoną pełną gamę samochodów marki.

W ramach całej grupy, Dacia miała stać się liderem przystępnej (czytaj: taniej) mobilności, bez konieczności rezygnacji z tego, co w samochodach najważniejsze. Przekładając to na język bardziej zrozumiały: pragmatyzm zwyciężył nad rozpasaniem. Z tego też powodu szefostwo marki zdecydowało się na przykład na rezygnację z chromowanych detali wykończenia nadwozia i kabiny, na rzecz plastików malowanych białą farbą. Patrząc na nowe logo Dustera uważam, że to ruch jak najbardziej słuszny. We wnętrzach Dacii nie znajdziecie też tapicerek skórzanych.

Dacia Duster Camp 2022 1 / 14 Dacia Duster Camp 2022 Źródło: INTERIA.PL Autor: Marek Wicher udostępnij

Istotnym elementem strategii Renaulution jest również wykorzystanie tworzyw z recyklingu. Obecnie 12 procent materiałów stosowanych w Dusterze pochodzi z odzysku i są to na ogół części niewidoczne. Docelowo powtórnie używanych będzie 20 procent tworzyw sztucznych, z których produkowane będą również widoczne części nadwozia czy wnętrza.

Dacia Duster - dobrze zbalansowana, a do tego popularna

Silniki wysokoprężne, benzynowe, zasilane gazem LPG. Skrzynie ręczne i automatyczne. Napęd na przednie lub wszystkie koła - każdy w gamie Dustera powinien znaleźć coś dla siebie.

Zdjęcie Dacia Duster MY2023 / Marek Wicher / INTERIA.PL

Duster najpopularniejszy jest we Francji. Kolejne rynki dla rumuńskiego SUVa to Włochy, Niemcy, Turcja oraz Hiszpania. Najwięcej kobiet wśród właścicieli Dusterów jest w Wielkiej Brytanii. Najmłodsi nabywcy pochodzą z Turcji (średnia 42 lata). Prawie połowa kupujących mieszka na wsi, jedna trzecia w małym mieście.

A jak jest w Polsce? Nad Wisłą ceny Dustera rozpoczynają się od kwoty 77 tys. zł.

