Cupra Born VZ to rasowy hot hatch z napędem na tył

Cupra Born VZ. Wygląd

Cupra Born, czyli pierwszy elektryczny model w gamie hiszpańskiego producenta, otrzymał nową wersję - VZ. Z zewnątrz samochód rozpoznamy po nowych, 20-calowych aluminiowych felgach i szerszych oponach. O tym, z jaką wersją mamy do czynienia przypomnieć ma nam również napis "CUPRA" w kolorze ciemnego chromu oraz znaczek "VZ" znajdujące się na klapie bagażnika. Klienci będą mogli zdecydować się na jeden z dwóch kolorów lakieru, które stworzone zostały specjalnie dla tej wersji - Dark Forest oraz Midnight Black.

Reklama

Zdjęcie Cupra Born otrzymała m.in. nowe, 20-calowe felgi. / materiały prasowe

Wnętrze Cupry Born VZ

Wewnątrz nabywcy będą mogli liczyć natomiast na kubełkowe fotele CUP Bucket, które zostały pokryte specjalną tkaniną pochodzącą z recyklingu. Zmiany dotyczą również ekranu do obsługi multimediów. W Bornie VZ ma on 12,9 cala, czyli jest o 0,9 cala większy od tego, który możemy znaleźć w standardowej wersji modelu. Melomani opcjonalnie będą mogli zdecydować się również na 10-głośnikowy system audio o mocy 425 watów, który opracowany został przez firmę Senheiser. Ponadto przy zakupie Borna będzie można zdecydować się również na wersję z szyberdachem.

Zdjęcie Cupra Born VZ otrzymała większy ekran multimediów.

Cupra Born VZ. Jaki napęd?

Najważniejsze zmiany dotyczą jednak napędu. Nowa wersja Borna generuje 326 KM oraz 545 Nm momentu obrotowego, a całość trafia (tak jak i w słabszych wersjach) na tylne koła. Do 100 km/h auto rozpędza się w 5,7 sekundy. O 40 km/h wzrosła prędkość maksymalna. Born VZ może pojechać 200 km/h. Inżynierowie Cupry zajęli się również akumulatorem. Jego pojemność netto wzrosła o 2 kWh, do 79 kWh. Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu model jest w stanie przejechać do 570 km. Ładując akumulator prądem stałym o mocy 170 kW uzupełnienie energii do 80 proc. zajmie jedynie 30 minut.

Zdjęcie Cupra Born VZ generuje 326 KM.

Projektanci zadbali także o dynamikę auta. Zajęli się geometrią kół zawieszenia DCC, a także poprawili wyczucie nacisku na pedał hamulca. Dodatkowo samochód wyposażony został w responsywny układ kierowniczy. Cupra deklaruje, że zawieszenie Borna VZ jest sztywniejsze w porównaniu z odmianą standardową.

Kiedy Cupra Born VZ wejdzie na rynek?

Producent deklaruje, że Cupra Born VZ pojawi się na rynku w trzecim kwartale 2024 roku. Nie wiadomo, czy samochód oferowany będzie w Polsce.

Zdjęcie Cuprę Born VZ łatwo będzie poznać za sprawą symbolu "VZ" znajdującemu się na klapie bagażnika. / materiały prasowe

Zdjęcie Fotele pokryte zostały tkaniną pochodzącą z recyklingu. / materiały prasowe

Zdjęcie Cupra Born VZ ma zadebiutować na rynku w trzecim kwartale tego roku. / materiały prasowe