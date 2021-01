Chevrolet Corvette będzie dostępny jako SUV!

Komfortowy rodzinny SUV ze stylistyką nawiązującą do sportowego auta i zapewniający sportowe osiągi - pomysł nie nowy, za to bardzo dochodowy. Nic dziwnego, że również Chevrolet chce wyjść poza niszę ze swoim kultowym modelem.

Zdjęcie Chevrolet Corvette / Nowe samochody Ford Mustang Mach-E będzie dostępny w czterech wersjach

To nadal nieoficjalna informacja, ale anonimowi pracownicy General Motors potwierdzili - Corvetta za kilka lat nie będzie oznaczała tylko jednego modelu. Osoby te mają obecnie pracować nad projektami samochodów, które mogłyby dołączyć do kultowego od dekad coupe.

Czy zatem doczekamy się osobnej marki Corvette, która będzie miała w swoim portfolio kilka modeli? Trudno powiedzieć. Firma z pewnością rozważa różne opcje i trudno wyrokować już teraz, które z nich ostatecznie otrzymają zielone światło. Pewnym wydaje się SUV w stylu coupe - o bardzo wyrazistej stylistyce, nawiązującej do obecnej Corvette oraz świetnych osiągach. Jego napęd miałby być oczywiście (niestety) elektryczny. General Motors poszłoby zatem drogą utorowaną przez Forda i jego elektrycznego SUVa - Mustanga Mach-E.

Gdyby jakiś inny model miał dołączyć do SUVa, byłby to z pewnością sedan o wyglądzie coupe. Corvette jest zbyt wyjątkową marką, żeby rozdrabniała się na przykład na większego i mniejszego crossovera, za to sportowa limuzyna klasy wyższej, mogąca konkurować choćby z Porsche Panamerą, wydaje się być ciekawą koncepcją.

Corvette SUV miałby pojawić się w sprzedaży 2025 roku. Możliwe że decyzję co do ewentualnego dołączenia do oferty kolejnego modelu, będzie podjęta dopiero po dotarciu pierwszych wyników sprzedaży. Biorąc pod uwagę popularność takich modeli jak Cayenne, Urus czy Bentayga, które stały się motorami napędowymi swoich marek, o zainteresowanie SUVem nawiązującym do Corvette, General Motors może być spokojne.