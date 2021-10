BMW M135i jest teraz jeszcze ostrzejsze

Testy BMW M235i Gran Coupe – mistrzowska gra pozorów

M135i xDrive to najmocniejsza odmiana obecnej generacji serii 1, choć nie najmocniejsza ani nie najszybsza w historii modelu (to miano należy do M140i poprzedniej generacji). Niewykluczone, że BMW planuje stworzenie plasowanej jeszcze wyżej wersji, ale póki co wystarczyć nam muszą zmiany wprowadzone do tej obecnej.

A co konkretnie się zmieniło? Niemieccy inżynierowie skupili się głównie na zawieszeniu - zmieniono mocowania przednich i tylnych wahaczy, a także nastawy amortyzatorów oraz sprężyn. Zwiększono ponadto kąt pochylenia przednich kół. Producent zapewnia, że dzięki temu poprawiono stabilność w zakrętach, a podczas jazdy na krawędzi przyczepności, kierowca ma otrzymywać więcej informacji zwrotnych z układu kierowniczego i czuć większą kontrolę nad autem.



Zdjęcie BMW M135i xDrive /

Oprócz tego BMW popracowało nad dźwiękiem wydechu. Ma on jeszcze lepiej oddawać "charakterystyczne brzmienie 4-cylindrowych BMW M" i być "bardziej autentyczny niż kiedykolwiek". Z kolei w kolejnym zdaniu dowiadujemy się, że dźwięk jest "ostrożnie wzmacniany przez głośniki systemu audio".



Listę zmian zamykają nowe lakiery z gamy BMW Individual - Sao Paulo Yellow, Frozen Orange oraz Frozen Pure Grey.



Tak jak wspomnieliśmy na początku, sam układ napędowy pozostał bez zmian. Kierowca ma więc do dyspozycji 2-litrowy, doładowany silnik o mocy 306 KM 8-biegową skrzynię automatyczną oraz napęd na wszystkie koła. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 4,8 s, a prędkość maksymalna jest ograniczona do 250 km/h.

