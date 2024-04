Bestseller Lexusa w nietypowej wersji. Większy prześwit i terenowe opony

Spis treści: 01 Lexus NX Overtrail. Ma terenowe opony

02 Jakie napędy w Lexusie NX Overtrail

03 Lexus NX Overtrail. Wersje wyposażenia

04 Ile kosztuje Lexus NX Overtrail?

Lexus NX to najpopularniejszy model w europejskiej ofercie japońskiego producenta. W zeszłym roku na Starym Kontynencie sprzedano 25 709 egzemplarzy tego SUV-a. Teraz do oferty dołącza nietypowa wersja wyposażenia - Overtrail.

Lexus NX Overtrail. Ma terenowe opony

Stylistycznie samochód rozpoznamy m.in. po pomalowanych na czarno lusterkach, klamkach, błotnikach, relingach i osłonie chłodnicy. Specjalnie dla tej wersji wprowadzono również lakier Moon Desert. W oczy rzucą się z pewnością również 18-calowe felgi z oponami terenowymi. Wewnątrz znajdziemy czarną skórę syntetyczną i wstawki w kolorze khaki.

Reklama

Zdjęcie Lexus NX Overtrail otrzymał nowy lakier - Moon Desert. / materiały prasowe

Inżynierowie Lexusa podnieśli zawieszenie o 15 mm - prześwit zwiększył się do 200 mm. Wzmocniono również tylne zawieszenie. Dzięki wprowadzonym zmianom zwiększył się kąt natarcia - wynosi on obecnie 16 stopni. Kąt zejścia natomiast to 25 stopni.

Jakie napędy w Lexusie NX Overtrail

Samochód dostępny w standardzie z inteligentnym napędem na cztery koła E-FOUR. Klienci mogą zdecydować się na klasyczną hybrydę - 350h z 2,5-litrową jednostką benzynową o mocy 191 KM i 239 Nm momentu obrotowego. Wspomagają ją dwa silniki elektryczne o mocy 182 KM i 270 Nm (z przodu) oraz 54 KM i 121 Nm (z tyłu). Za magazynowanie energii elektrycznej odpowiada akumulator o pojemności 1,1 kWh. Moc systemowa wynosi 243 KM.

W ofercie jest również hybryda typu plug-in, czyli 450h+. Tu również mamy do dyspozycji jednostkę benzynową o pojemności 2,5 litra. Generuje ona jednak 185 KM i 227 Nm. Współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi, które, podobnie jak w powyższym przypadku, generują 182 KM i 270 Nm (z przodu) oraz 54 KM i 121 Nm (z tyłu). Moc systemowa wynosi 309 KM. Auto wyposażone jest w akumulator o pojemności 18,1 kWh.

Zdjęcie Lexus NX Overtrail dostępny jest w dwóch wersjach napędowych - z hybrydą i hybrydą typu plug-in. / materiały prasowe

Lexus NX Overtrail. Wersje wyposażenia

W standardzie na wyposażeniu tej odmiany znajdziemy m.in.

dwustrefową klimatyzację z filtrem Nanoe X

podgrzewane i wentylowane przednie fotele z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach

podgrzewane zewnętrzne siedzenia na tylnej kanapie

kamerę cofania z widokiem 360 stopni

elektrycznie i bezdotykowo sterowaną klapę bagażnika

bezprzewodowe połączenie z telefonem za pomocą Apple CarPlay i Android Auto

7-calowy wyświetlacz wskaźników

14-calowy ekran multimediów

10-calowy wyświetlacz HUD

indukcyjną ładowarkę

Zdjęcie Wersja Overtrail oferuje w standardzie m.in. 14-calowy wyświetlacz multimediów czy 10-calowy wyświetlacz HUD. / materiały prasowe

Ile kosztuje Lexus NX Overtrail?

Jeśli ktoś ma ochotę nabyć Lexusa NX w nowej odmianie, musi zapłacić co najmniej 330 900 zł. Tyle właśnie kosztuje ta wersja z układem hybrydowym 350h. NX 450h+ w wariancie Overtrail to już koszt rzędu 374 900 zł.