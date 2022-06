Bentley Continental GT Mulliner - po prostu "naj"

Dział Mulliner wziął swoją nazwę od nazwiska Henry'ego Jervisa Mullinera - twórcy karoserii modelu 8-Litre z 1930 roku. Spod rąk tych najwyższej klasy rzemieślników wychodzą najbardziej dopracowane tapicerki i elementy wnętrza robione na specjalne zamówienie. Mulliner to klasa sama w sobie.

Continental GT Mulliner - to co najlepsze

W tej specyfikacji połączono to co najlepsze ze wszystkich wersji Bentleya. Mamy więc podwozie i silnik z wersji Speed - potężne, 6-litrowe W12 dostarcza na koła 659 KM i 900 Nm. Dzięki tym parametrom Continental GT Mulliner osiąga pierwszą setkę w 3,6 sekundy, a maksymalnie może pojechać aż 335 km/h. Opanować tę potęgę pomaga aktywne wektorowanie momentu obrotowego, karbonowo-ceramiczne hamulce oraz pneumatyczne zawieszenie z elektromechanicznymi stabilizatorami które zapobiegają przechylaniu się nadwozia w zakrętach.

Bentley Continental GT Mulliner

Wnętrze Bentleya Mulliner to temat na osobny materiał. Dość wspomnieć, że do wyboru mamy osiem kombinacji, z których każda składa się z trzech kolorów skóry. Żadna z nich nie jest dostępna w innej wersji Continentala GT. Ponadto nabywca może wybierać spośród 88 fornirów fortepianowych do wykończenia paneli ozdobnych. A to wszystko okraszone unikalnym pikowaniem "Diamond in Diamond", w którego wzorze każdy kolejny diament składa się z 415 szwów. Łącznie na siedzeniach, drzwiach i panelach z tył kabiny jest ich aż 400 tys. Nie trzeba chyba wspominać o tym, że kolor nici również może być indywidualnie dobrany.

Continental GT Mulliner - poznasz go po detalach

Z zewnątrz zmiany nie są tak ostentacyjne. Mamy tu nowy wzór atrapy chłodnicy "Double Diamond" w połączeniu z wlotami powietrza na nadkolach, na których dodatkowo umieszczona logo Mulliner. Elementy te mogą być wedle życzenia klienta wykończone w chromie lub połyskującej czerni. Dodatkowym akcentem są również lampki powitalne pod lusterkami i podświetlane listwy na progach - oczywiście z logo Mulliner.

Zdjęcie Bentley Continental GT Mulliner / materiały prasowe

Dla miłośników lżejszej jednostki V8 mamy dobrą wiadomość - wersja Mulliner dostępna jest także z mniejszym silnikiem z gamy Bentleya. Ponadto w obu wariantach napędu można zamówić pakiet Mullinera zarówno do nadwozia zamkniętego, jak i cabrio.

