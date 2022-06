Bentley wzmocni gamę wersjami S

Najważniejsza przyjemność z jazdy

Bentley poszerza swoją gamę wersji Continentala GT i GTC, co sprawia, że oferta zawierająca takie auta jak Continental GT Speed z silnikiem W12 6,0 l i czterolitrowy Continental GT V8, staje się coraz bardziej zróżnicowana. Oba samochody w wersji S wyposażone będą w silnik V8 twin turbo o pojemności 4 litrów, mocy 550 KM oraz 770 Nm, który pozwala na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h w 4 sekundy. Sportowy charakter auta ma podkreślać sportowa końcówka wydechu.

Zdjęcie Bentley Continental GTC S / materiały prasowe

Marka zajęła się również pewnością jazdy. Odpowiada za to Bentley Dynamic Ride – 48-woltowy elektryczny system aktywnej kontroli przechyłów, kompensujący siły na zakrętach i zapewniający mniejsze wychylanie się nadwozia, a przy tym większą stabilność prowadzenia przy wyższych prędkościach. Jak deklaruje Bentley, wersja S stawia na największą możliwą przyjemność z jazdy.

Przeciwieństwa ze sobą współgrają

Bentley postawił na dwie rzeczy pod kątem stylistycznym – kontrast i czarne elementy wykończenia. Przyciemnione zostały reflektory i tylne lampy, co jest przeciwwagą dla wykończonych jasnym chromem logo i napisu ,,Bentley”. Charakterystyczne dla wersji S mają być błyszczące atrapy grilla w czarnym kolorze. Ciemne wykończenie zyskały także emblematy ,,S” na przednich błotnikach, poczwórne końcówki rur wydechowych, a także zaczerpnięte z Continentala GT Speed przedłużenia progów. Nowością są koła, na których będą poruszać się wersje S. Mają 22-cale i felgi w kształcie litery ,,Y”, w błyszczącym czarnym kolorze o fachowej nazwie Gloss Black. Do wyboru będzie także opcja Pale Brodgar Satin. Nabywcy mogą także wybrać mniejsze o cal obręcze trójramienne z czarnymi i jasnymi elementami wykończenia.

Zdjęcie Bentley Continental GT S / materiały prasowe

Kierowco, pamiętaj, czym jedziesz

Stylistykę kontrastu Bentley przeniósł z zewnątrz do środka. Zamszowym materiałem Dinamica obszyto kierownicę, dźwignię zmiany biegów, poduszkę siedzeń i oparcie foteli. Skórę zastosowano natomiast w zagłówkach siedzeń, obiciach drzwi, wzdłuż deski rozdzielczej i wokół konsoli.

Zdjęcie Bentley Continental GTC S / materiały prasowe

W środku można znaleźć rowkowane fotele, ale dla tych, którzy chcą by były one pikowane, dostępna jest też taka opcja. Niemal na każdym kroku samochód będzie informował kierowcę do jakiej wersji wsiada. Ponadto wszystkie zagłówki wyhaftowany mają emblemat ,,S”, a ponadto na desce rozdzielczej znajduje się metalowa plakietka ,,S”. Nowe wykończenie dotyczy także podświetlanych nakładek progowych Bentley.