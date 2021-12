​Bentley Bentayga Outdoor Pursuits - na wskroś brytyjski

Bentley Bentayga Outdoor Pursuits to nowa edycja SUVa stworzona przez dział Mulliner. Nowy pojazd wręcz ocieka brytyjskością - widać to zwłaszcza we wnętrzu.

