Audi TT RS Coupe iconic edition – pożegnanie kolejnej ikony

Czy nam się to podoba, czy nie, prawdziwa motoryzacja odchodzi do lamusa. Niedawno informowaliśmy o pożegnalnym modelu Audi R8, który będzie ostatnim samochodem Audi wyposażonym w 5,2-litrowy silnik V10. Teraz, w podobny sposób, niemiecki producent postanowił uhonorować kolejnego przedstawiciela swojej sportowej gamy - model TT. Również on niebawem zniknie ze sprzedaży.

280 km/h i 3,7 sekundy "do setki"

Audi TT RS Coupé iconic edition to limitowany do wyłącznie 100 egzemplarzy model, charakteryzujący się najwspanialszymi motoryzacyjnymi cechami. Samochód jest napędzany sprawdzonym przez Audi Sport silnikiem 2.5 TFSI o mocy 400 KM i maksymalnym momencie obrotowym 480 Nm. Moc jednostki napędowej trafia do stałego napędu na cztery koła quattro za pośrednictwem siedmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów S tronic, co jest rozwiązaniem typowym dla modeli TT RS.

Skutkuje to prędkością maksymalną 280 km/h oraz przyspieszeniem 0 do 100 km/h w zaledwie 3,7 sekundy. Dzięki typowej kolejności zapłonu 1-2-4-5-3 i towarzyszącemu jej gardłowemu brzmieniu silnika, zapewnia bardzo emocjonalne wrażenia z jazdy. Przy większym obciążeniu otwierają się klapy w układzie wydechowym, co daje jeszcze pełniejszy dźwięk.

Zdjęcie Audi TT RS Coupe iconic edition / materiały prasowe

Sportowy charakter

Także na zewnątrz samochodu znajdziemy wiele sportowych cech. Przede wszystkim model został wyposażony w sportowy pakiet Aerokit, specjalnie opracowany w tunelu aerodynamicznym. Zainspirowany sportami motorowymi przedni zderzak posiada dodatkowe nakładki, splitter i wyraźne listwy w bocznych przednich wlotach powietrza. Przymocowane na stałe w tyle pojazdu karbonowe skrzydło spojlera z bocznymi wingletami, jako część koncepcji aerodynamicznej wspiera zarówno osiągi i wydajność auta.

Karoseria pojazdu została pomalowana lakierem Nardo Grey, nazwanym na cześć legendarnego włoskiego toru wyścigowego Pista di Nardó. Wrażenie potęguje błyszczący grill osłony chłodnicy z matową, czarną pojedynczą ramką, a na nim napis quattro o matowo-tytanowym wyglądzie. Limitowana edycja TT RS posiada także wstawki w listwach bocznych w kolorze błyszczącej czerni. W takim samym stylu utrzymane są słynne pierścienie, oznaczenie modelu TT RS z przodu i z tyłu, a także obudowy lusterek zewnętrznych.

Całość podkreślają 20-calowe, błyszczące, czarne siedmioramienne felgi z pasującymi do nich czarnymi zaciskami hamulcowymi. Częściowo "zaszronione" trójkątne szyby po bokach tyłu z ekskluzywnym napisem "iconic edition", podkreślają ekskluzywny wygląd coupe.

Zdjęcie Audi TT RS Coupe iconic edition / materiały prasowe

Ekskluzywne wnętrze

Wnętrze TT RS Coupé iconic edition charakteryzuje się ekskluzywnością i dbałością o szczegóły. Również tutaj centralnym motywem jest ciemna kolorystyka, którą dodatkowo podkreśla celowe zastosowanie akcentów z gamy Audi exclusive.

Sportowe fotele RS są dwukolorowe, z boczkami wykonanymi z delikatnej skóry Nappa w kolorze szarym, środkowymi panelami z czarnej Alcantary oraz przeszyciami o strukturze plastra miodu w kolorze żółtym. Ekskluzywny haft "iconic edition" jest umieszczony w czarnej Alcantarze na wysokości ramion. Czarne dywaniki wykończone są haftem RS w kolorze żółtym, natomiast podłokietniki w drzwiach i konsola środkowa są również w kolorze szarym, ozdobione kontrastowymi szwami w kolorze żółtym.

Numerowana plakietka na dźwigni zmiany biegów sprawia, że każdy ze 100 pojazdów tej edycji specjalnej jest zindywidualizowany i wyjątkowy.

Zdjęcie Audi TT RS Coupe iconic edition / materiały prasowe

Można już zamawiać

Zapisy na limitowany model już ruszyły. Pierwsze dostawy do klientów rozpoczną się w I kwartale 2023 r. Jak wspomnieliśmy już w tekście - sprzedaż zostanie ograniczona wyłącznie do 100 egzemplarzy. Cena samochodu nie została podana.

***