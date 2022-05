Spis treści: 01 Audi RS4 Avant i RS5 Competition z nowym zawieszeniem i nie tylko

Audi RS4 Avant i RS5 Competition z nowym zawieszeniem i nie tylko

Jedną z najważniejszych nowości, jest zawieszenie "RS sport suspension pro" (dostępne w Competition plus), będące zawieszeniem typu coilover. Obniża ono prześwit o 10 mm, a właściciel ma możliwość manualnego obniżenia auta o kolejne 10 mm. Jak podkreśla producent, wyższy współczynnik sprężystości, amortyzatory regulowane w trzech stopniach oraz sztywniejsze stabilizatory, dają jeszcze lepsze wrażenia z jazdy i pozwalają na wykręcanie lepszych czasów na torach. Jednocześnie komfort jazdy ma pozostać na dobrym poziomie.

Audi RS4 Avant i RS5 Competition mają także zmodyfikowany dynamiczny układ kierowniczy, którego przełożenie wynosi 1:13,1. Z kolei ulepszony sportowy mechanizm różnicowy quattro zapewnia większą zwinność (oba elementy znajdziemy w pakiecie Competition plus). Popracowano także nad oprogramowaniem ABSu, a wraz z ceramicznymi hamulcami oraz oponami Pirelli P Zero Corsa, udało się skrócić drogę hamowania o dwa metry.

Audi RS4 Avant i RS5 Competition nie są mocniejsze, ale za to szybsze

Pod maską RS4 oraz RS5 Competition nadal pracuje dobrze znany silnik 2.9 TFSI o mocy 450 KM. Inżynierowie popracowali natomiast nad oprogramowaniem skrzyni biegów, co pozwoliło na skrócenie czasu zmiany przełożeń. Dzięki temu RS4 z pakietem Competition Plus przyspiesza do 100 km/h w 3,9 s, a więc o 0,2 s szybciej, niż do tej pory. W przypadku RS5 czas ten skrócono o 0,1 s do 3,8 s. Prędkość maksymalna w obu przypadkach wynosi 290 km/h.

Dla poprawienia wrażeń z jazdy, Audi Sport opracowało także nowy sportowy układ wydechowy RS plus z końcówkami rur wydechowych w kolorze matowej czerni. Jego zaletą jest bardziej intensywny dźwięk, nie tylko dzięki samemu układowi wydechowemu, ale przede wszystkim dzięki redukcji izolacji między komorą silnika a wnętrzem, co dodatkowo obniża masę samochodu o około osiem kilogramów. Dokładne dostrojenie oprogramowania jednostki sterującej silnika umożliwia bardziej precyzyjne zmiany obciążenia w trybie S skrzyni oraz ustawieniu układu napędowego w tryb "dynamic".

Audi RS4 Avant i RS5 Competition - zmiany w wyglądzie

Odmiany Competition od "standardowych" RS4 i RS5 odróżniają między innymi czarne pierścienie a także oznaczenia modelu. Po raz pierwszy dostępne są też w kolorze czarnym Sebring Black z efektem kryształowym. Uzupełnieniem tego mogą być obręcze kół w kolorze czarnym Phantom Black z wysokim połyskiem lub 20-calowe, w pełni frezowane koła, z wyczynowymi oponami Pirelli P Zero Corsa. Standardowym wyposażeniem Audi RS5 są reflektory Matrix LED, które oświetlają drogę laserowym światłem. Pakiet Competition Trim uzupełnia Audi RS4 Avant i R 5 o pakiet stylistyczny Carbon Matte Optics, którego elementy, takie jak lusterka zewnętrzne, przednia listwa, boczne wloty powietrza, a także poszerzenie progów i wykończenie tylnego dyfuzora, mają sportowy matowy kolor Carbon; wszystkie inne elementy błyszczą na czarno.

We wnętrzu z kolei znajdziemy lakierowane na czarno boczne panele foteli oraz opcjonalną tapicerkę z kombinacji materiałów Dinamica oraz Pearl Nappa.

