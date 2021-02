Audi Q5 Sportback TFSI e - hybrydy dołączają do oferty

Gama niedawno zaprezentowanej wersji w stylu coupe SUVa Audi, została właśnie rozszerzona o dwie hybrydy plug-in.

Do oferty Q5 Sportback dołączają odmiany 50 TFSI e quattro oraz 55 TFSI e quattro. Tak jak w przypadku innych odmian hybrydowych w modelach Audi, obie mają ten sam układ napędowy, ale inaczej zestrojony.

Głównym źródłem napędu jest silnik 2.0 TFSI o mocy 265 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 370 Nm, który jest wspomagany przez silnik elektryczny generujący 143 KM i 350 Nm. Motor elektryczny zintegrowany jest z siedmiostopniową, dwusprzęgłową przekładnią automatyczną, dzięki czemu bez względu na źródło napędu, moc może trafiać zawsze na wszystkie koła. Energia elektryczna jest magazynowana w baterii o pojemności 17,9 kWh.



Odmiany 50 i 55 różnią się od siebie szczytowymi wartościami, jakie mogą osiągnąć ich układy napędowe. W przypadku pierwszego jest to 299 KM i 450 Nm, co pozwala na sprint do 100 km w 6,1 s. Drugi z kolei generuje 367 KM i 500 Nm, dzięki czemu rozpędza się do 100 km/h w 5,3 s. W obu przypadkach prędkość maksymalna wynosi 239 km/h, a na prądzie 135 km/h. Maksymalny zasięg w trybie elektrycznym to 61 km. Ładowanie z domowego gniazdka trwa 8 h 15 min.





Hybrydowe odmiany Q5 Sportback figurują już w polskich cennikach. Za odmianę 50 TFSI e quattro zapłacimy 254 600 zł (linia advanced, S line za niewielką dopłatą) a za 55 TFSI e quattro 280 200 zł (tylko pakiet S line).