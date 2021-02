Audi A6 50 TFSI e - nowa, bazowa hybryda

Audi wprowadza nową odmianę hybrydową do gamy modelu A6, a przy okazji wymienia także baterię w Q5, A6 i A7 na większą. Producent dodał także nowy tryb pracy napędu hybrydowego.

Kilka miesięcy temu Audi zaprezentowało A6 55 TFSI e quattro, czyli wersję hybrydową plug-in o łącznej mocy 367 KM. Teraz dołącza do niej jej słabsza wersja o oznaczeniu 50 TFSI e quattro. W obu przypadkach głównym źródłem napędu jest jednostka 2.0 TFSI o mocy 265 KM, która współpracuje ze 143-konnym motorem elektrycznym, zintegrowanym z 7-biegową przekładnią S tronic.

Różnica ogranicza się więc do zestrojenia samego układu, który w odmianie 50 TFSI e generuje 299 KM i 450 Nm (zamiast 500 Nm). Pozwala to na przyspieszenie do 100 km/h w 6,2 s, co jest wynikiem tylko o 0,6 s gorszym od 55 TFSI e. Przy okazji Audi wymieniło baterię w obu wersjach na taką o pojemności 17,9 kWh, dzięki czemu zasięg na prądzie wzrósł do 73 km. Co ważne, pojemność bagażnika nie uległa dalszemu pogorszeniu.

Audi A6 50 TFSI e quattro kosztuje 265 200 zł i jest to wyraźnie mniej, niż mocniejsza odmiana. Tamta występuje wyłącznie w połączeniu z pakietem sport, co daje cenę 299 900 zł.



Wspomniana większa bateria trafiła także do hybrydowych wersji modeli Q5 oraz A7 Sportback. W przypadku tego pierwszego zasięg na jednym ładowaniu wzrósł do 62 km, a w przypadku drugiego do 69 km. Wszystkie hybrydy Audi otrzymały też dodatkowy tryb pracy napędu - Charge. Pozwala on ręcznie wymusić doładowanie baterii za pomocą silnika spalinowego i jest trybem obecnym w każdym plug-inie. Z jakiegoś powodu niemiecki producent nie zastosował go pierwotnie w swoich modelach i bateria była doładowywana jedynie w trybie Dynamic (aby silnik elektryczny cały czas mógł wspierać spalinowy podczas dynamicznej jazdy).