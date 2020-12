Audi A3 Sportback 45 TFSI e, czyli mocniejsza hybryda

Nową generację A3 kupimy już w wersji hybrydowej plug-in. Teraz do oferty dołącza jej mocniejsza odmiana.

Testy Audi A3 Sportback 35 TFSI - bardzo udana kontynuacja

W obu przypadkach mamy do czynienia z dobrze znanym układem, wykorzystującym silnik 1.4 TSI o mocy 150 KM (choć niektóre marki podają 156 KM) oraz motoru elektrycznego rozwijającego 109 KM (zwykle 116 KM). Różnicą między obecną wersją 40 TFSI e oraz nową 45 TFSI e leży w oprogramowaniu. W pierwszym przypadku otrzymujemy 204 KM i 350 Nm, a w drugim 245 i 400 Nm.

Całość w obu przypadkach trafia wyłącznie na przednie koła, za pośrednictwem 6-biegowej przekładni automatycznej. Bateria ma pojemność 13 kWh. Nowa odmiana rozpędza się do 100 km/h w 6,8 s (słabszej zajmuje to 7,6 s) i może jechać maksymalnie 232 km/h. Deklarowane średnie zużycie paliwa to 1,5 l/100 km, a zasięg na prądzie wynosi 63 km.



Mocniejszy układ napędowy stosowany jest w usportowionym Golfie GTE oraz Octavii RS iV i chociaż 245 KM to za mało, żeby Audi mówiło o wersji S, to producent chciał odróżnić 45 TFSI e od słabszej odmiany. Auto standardowo otrzymuje więc między innymi większe hamulce (tarcze z przodu mają 340 mm, a z tyłu 310 mm) oraz sportowe siedzenia ze zintegrowanymi zagłówkami.

Audi A3 45 TFSI e wycenione jest w Niemczech na 41 440 euro. Polskie cenniki nadal nie przewidują nawet słabszej odmiany 40 TFSI e.

