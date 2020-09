Audi A3 Sportback 40 TFSI e - nawet 67 km jazdy na prądzie

Hybrydowa wersja nowego A3 korzysta z napędu o tej samej mocy co poprzednik, ale jest on teraz bardziej wydajny i ma wyraźnie większą baterię.

Rolę silnika spalinowego w tym hybrydowym modelu pełni jednostka 1.4 TFSI. Benzynowy motor dostarcza 150 KM mocy i rozwija ponad 250 Nm momentu obrotowego dostępnego w przedziale od 1550 do 3500 obr./min. Natomiast napęd elektryczny zasilany jest stale wzbudzonym, synchronicznym silnikiem elektrycznym o zwiększonej w porównaniu z poprzednikiem gęstości uzwojenia. Wytwarza on 109 KM mocy i 330 Nm momentu obrotowego. Podobnie jak miało to miejsce w modelu poprzednim, silnik elektryczny zintegrowany jest z obudową sześciobiegowej, automatycznej skrzyni biegów S tronic. Jest jednak lżejszy i bardziej kompaktowy.



Audi A3 Sportback 40 TFSI e generuje 204 KM mocy systemowej oraz 350 Nm momentu obrotowego. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,6 sekundy, a prędkość maksymalna to 227 km/h. Średnie spalanie to nominalnie 1,4-1,5 l/100 km, co odpowiada emisji 30 g CO2/km. Sześciobiegowa, dwusprzęgłowa, automatyczna skrzynia biegów S tronic przenosi moc na koła przedniej osi. Skrzynia wyposażona jest w elektryczną pompę oleju zapewniającą zmianę biegów i zaopatrzenie w olej nawet wtedy, gdy jednostka TFSI jest czasowo wyłączona.



Litowo-jonowy akumulator umieszczony jest pod podłogą A3 Sportback 40 TFSI e, w okolicach tylnej kanapy. Jego 96 pryzmatycznych ogniw może zmagazynować 13 kWh energii, prawie o 48 procent więcej niż akumulator poprzednika. Nie wprowadzono przy tym żadnych zmian w konstrukcji tej wysokonapięciowej baterii. Większa pojemność wynika z udoskonalonych rozwiązań chemicznych wewnątrz ogniw. Osobny obieg chłodzący kontroluje temperaturę akumulatora. Jeśli zachodzi taka potrzeba, chłodzenie może być wspomagane przez układ klimatyzacji. Pozwala to na jazdę na napędzie czysto elektrycznym nawet przy wysokich temperaturach atmosferycznych.



Samochód zawsze rusza w trybie wyłącznie elektrycznym (aż do temperatury -28°C). Kierowcy mogą nadać napędowi elektrycznemu priorytet, wciskając przycisk EV. W tym trybie samochód pokonać może nawet 67 km. Prędkość maksymalna w trybie elektrycznym to 140 km/h. W systemie operacyjnym MMI wybrać można jeden z dwóch trybów: "Battery hold" lub "Battery charge". W trybie "hold" ładowanie akumulatora jest utrzymywane na stałym, aktualnym poziomie. W trybie "charge" do akumulatora przesyłana jest możliwie największa ilość energii elektrycznej. Zarządzanie napędem A3 Sportback 40 TFSI e wykorzystuje dane dostarczane przez system nawigacji, przez czujniki pojazdu oraz przez systemy wsparcia kierowcy. By osiągnąć jak najwyższą wydajność, w większości sytuacji gdy kierowca zdejmie nogę z pedału przyspieszenia, zarządzanie dezaktywuje jednostkę TFSI, przechodząc w tryb żeglowania.



By wpłynąć na charakter napędu, jak również innych systemów, takich jak wspomaganie kierownicy i skrzynia S tronic, kierowcy mogą również korzystać ze standardowego systemu Audi drive select i wybierać w nim tryby: comfort, auto, dynamic lub individual. W profilu "dynamic" napęd hybrydowy pokazuje cały swój potencjał. Kiedy kierowca dynamicznie wciska pedał przyspieszenia do oporu, na około dziesięć sekund dostępny jest maksymalny moment obrotowy. Gdy tylko zdejmie nogę z pedału gazu, silnik elektryczny przełącza się na rekuperację. Następujące w ten sposób spowolnienie tworzy uczucie tzw. operowania jednym pedałem.



Standardowo ta kompaktowa hybryda plug-in Audi wyposażana jest w kabel do ładowania z gniazdka 230 V, np. w garażu. A3 Sportback 40 TFSI e ładuje się z maksymalną mocą 2,9 kW. Pełne naładowanie całkowicie pustego akumulatora trwa nieco ponad cztery godziny. Dzięki aplikacji myAudi, klienci mogą zdalnie kontrolować czas ładowania oraz wstępną klimatyzację pojazdu. Gdy temperatura zewnętrzna jest niska, elektryczne elementy grzewcze ogrzewają wnętrze. Natomiast zasilana elektrycznie klimatyzacja je wychładza wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka. W ogólnodostępnych stacjach ładowania samochód ładuje się za pomocą tzw. kabla mode 3. Usługa e-tron Charging Service sprawia, że ładowanie samochodu w trasie nie wymaga wiele wysiłku. Obejmuje ona większość krajów europejskich, a jedna karta oferuje dostęp do około 171 000 punktów ładowania, w tym do 550 w Polsce.



Wizualną ciekawostką są reflektory matrycowe Matrix LED, które emitują specjalną sygnaturę świateł, tzw. e-shaped light, co jest znakiem rozpoznawczym hybryd typu plug-in Audi. W kabinie znajdziemy natomiast obicia foteli zrobione są z tkaniny pochodzącej z recyklingu butelek PET. W zależności od ustawienia oparć tylnej kanapy, bagażnik może mieć od 280 do 1100 litrów pojemności. Na życzenie dostępna jest pokrywa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie nie tylko poprzez naciśnięcie przycisku, ale także przy pomocy ruchu nogą.



Do koncepcji obsługi Audi A3 Sportback 40 TFSI e dodano funkcje i pozycje na wyświetlaczu właściwe wyłącznie napędom hybrydowym. Miernik mocy na tablicy wskaźników lub na opcjonalnym, cyfrowym kokpicie Audi virtual cockpit, wyświetla stan mocy sytemu, status napędu, stan rekuperacji, poziom naładowania baterii oraz zasięg. Środkowy ekran systemu MMI o przekątnej 10,1 cala dodatkowo pokazuje strumień przepływu energii.



Audi A3 Sportback 40 TFSI e na polskim rynku pojawi się pod koniec roku 2020.