Alpine A110 w nowych wersjach. Tak szybkie jeszcze nie było!

Nową gamę francuskiego coupe otwiera odmiana nazwana po prostu Alpine A110. Doładowany silnik 1.8 rozwija w jej przypadku 252 KM i pozwala na sprint do 100 km/h w 4,5 s. Auto porusza się na 17-calowych felgach, za którymi kryją się hamulce Brembo z tarczami o średnicy 296 mm (na obu osiach) i czarnymi zaciskami. We wnętrzu znajdziemy sportowe siedzenia (z regulacją wyłącznie wzdłużną) pokryte skórą i mikrofibrą.

Druga wersja nazywa się A110 GT i nawiązuje do tradycji samochodów typu gran turismo. Z jednej strony oferuje więc lepsze osiągi - jej silnik generuje 300 KM, co pozwala na przyspieszenie do 100 km/h w 4,2 s. Auto wyposażono też w sportowy wydech, 18-calowe felgi oraz hamulce Brembo z tarczami o średnicy 320 mm (przód i tył) z niebieskimi zaciskami. Lecz z drugiej strony, we wnętrzu znajdziemy komfortowe siedzenia (z regulacją w sześciu płaszczyznach), pokryte czarno-brązową skórą.



Na szczycie gamy stoi odmiana A110 S, której oznaczenie brzmi znajomo, ale auto różni się od dotychczas oferowanej. Silnik jest tu taki sam jak w A110 GT, podobnie hamulce i wydech, lecz samochód jest zestrojony z myślą o jeździe torowej. Ma obniżone o 4 mm zawieszenie, sztywniejsze o 50 proc. sprężyny oraz odpowiednio dostosowane do tego amortyzatory, a także lżejsze i sztywniejsze o 100 proc. stabilizatory oraz opony typu semi-slick.

A110 S wyposażono ponadto pakiet aerodynamiczny, w skład którego wchodzą przedni spliter oraz tylne skrzydło z włókna węglowego, a także dłuższe kanały powietrzne w podłodze, które poprawiają nakierowanie powietrza na dyfuzor. Daje to dodatkowe 141 kg maksymalnego docisku, co pozwoliło na bezpieczne zdjęcie ogranicznika prędkości, dzięki czemu topowa wersja Alpine może jechać 275 km/h (poprzednio było to 260 km/h).



Francuskie coupe otrzymało także parę nowych elementów wyposażenia z których najważniejszym jest nowy system multimedialny. Nadal ma ekran o przekątnej 7 cali, ale dzięki zmienionemu menu oraz obsłudze Android Auto i Apple CarPlay powinien być bardziej przyjazny. Dostępny jest on ze "standardowym" audio na które składają się dwa głośniki, nagłośnieniem Focal (dwa głośniki, dwa tweetery) oraz Focal Premium (dołożony subwoofer).



Zamówienia na nowe wersje Alpine A110 ruszają 24 listopada, ale na niektórych rynkach może to być nieco później.