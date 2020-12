Alfa Romeo Stelvio w wersji Veloce Ti i po drobnych zmianach

Rozpoczyna się przyjmowanie zamówień na gamę Giulii i Stelvio MY21, wyposażonymi zmodyfikowane silniki, spełniające normę Euro 6d. Przy okazji debiutuje Stelvio Veloce Ti - najwyższa wersja wyposażenia.

Zdjęcie Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti /

Stelvio Veloce Ti oferuje bogate wyposażenie, ale i elementy nawiązujące do topowej odmiany Quadrifoglio, z którą dzieli wspólne elementy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest to na przykład tylny zderzak ze specjalną dolną osłoną, nadkola lakierowane w kolorze nadwozia. Veloce Ti wyróżnia się ponadto nowymi 21-calowymi, pięciootworowymi felgami aluminiowymi z oksydowanym wykończeniem, które debiutują właśnie w tej wersji, a następnie będą oferowane również w innych wariantach wyposażenia. To dobra wiadomość, ponieważ największy do tej pory rozmiar wynosił 20 cali i pozostawiał pewien niedosyt, kiedy zestawiliśmy go z dużą bryłą Stelvio.

Reklama

Wnętrze również nawiązuje do odmiany Quadrifoglio, za sprawą sportowych foteli wykończonych skórą i alcantarą, czarnej podsufitką oraz elementów z prawdziwego włókna węglowego. Ciemne akcenty widoczne są również na zewnątrz samochodu w postaci czarnych obramowań szyb, grilla i lusterek oraz przyciemnianych szyb i emblematów "Stelvio", "Q4", a także "Veloce Ti".

Stelvio Veloce Ti dostępne jest z silnikiem benzynowym 2.0 turbo o mocy 280 KM lub turbodieslem 2.2 o mocy 210 KM - oba zestawiono z 8-biegową przekładnią automatyczną i napędem na cztery koła Q4. 4-cylindrowe jednostki zostały w całości wykonane z aluminium, a wał napędowy - z włókna węglowego.

Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti 1 / 9 Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti Źródło: udostępnij

Nowa odmiana Stelvio kosztuje 255 200 zł za egzemplarz z silnikiem Diesla. Chętni na odmianę benzynową muszą dopłacić tysiąc złotych.