Alfa Romeo 33 Stradale. Włosi wskrzesili legendę. To będzie sensacja

Po ponad 50 latach włoska marka powraca do świata samochodów "fuoriserie" (zbudowanych na zamówienie) z limitowaną serią ograniczoną do zaledwie 33 egzemplarzy. Niestety, każdy z nich ma już swojego właściciela.

Zespół Alfy Romeo postawił sobie ambitny cel, by zaoferować wrażenia z jazdy jak w samochodzie wyścigowym, z którego można jednak korzystać do jazdy na drodze. Chciał też nawiązać do legendarnego modelu sprzed lat, który do dziś stawiany jest jako wzorzec pod względem dopracowania inżynieryjnego i aerodynamicznego. W efekcie powstało to:



Zdjęcie Alfa Romeo 33 Stradale / materiały prasowe

Alfa Romeo 33 Stradale: moc i osiągi

Sportową włoszkę może napędzać silnik V6 twin-turbo o mocy ponad 620 KM. Alternatywnie może być napędzana za pomocą silnika elektrycznego o mocy 750 KM. Podczas prezentacji zapowiedziano, że prędkość maksymalna obu wersji to 333 km/h. Sprint do setki odmianie spalinowej zajmie poniżej 3 sekund, a elektrycznej - mniej niż 2,5 sekundy!

Zdjęcie Alfa Romeo 33 Stradale / materiały prasowe

Doskonałą zwrotność i komfort zapewnić ma dwuwahaczowe zawieszenie z aktywnymi amortyzatorami. Układ hamulcowy Alfa Romeo Brake-By-Wire i karbonowo-ceramiczne hamulce Brembo mają gwarantować najwyższe osiągi w temacie hamowania.

Zdjęcie Alfa Romeo 33 Stradale / materiały prasowe

Aluminiowa konstrukcja ramy przypominającej literę H i nadwozie typu "monocoque" z włókna węglowego gwarantują sztywność i lekkość. W celu zapewnienia wysokiej sztywności i bezpieczeństwa, konstrukcję dachu również wykonano z włókna węglowego i aluminium, z drzwiami motylkowymi mocowanymi na zawiasach. Ramy okien również wykonano z włókna węglowego, a tylną szybę z poliwęglanu.



Alfa Romeo 33 Stradale: niepowtarzalny styl

Alejandro Mesonero-Romanos, dyrektor ds. designu marki Alfa Romeo podczas prezentacji stwierdził:

Projekt 33 Stradale powstał dzięki pasji i poświęceniu niewielkiego zespołu projektantów i inżynierów pracujących w Centrum Stylu Alfy Romeo. Inspiracją dla projektu było niezwykłe arcydzieło Franco Scaglione z 1967 roku, wyróżniające się odważnym spojrzeniem na linie przyszłych modeli samochodów Alfa Romeo. Rezultat końcowy jest owocem umiejętności i najlepszej tradycji włoskiego designu. Prawdziwy manifest "kwintesencji piękna".

Nadwozie nowego 33 Stradale zachwyca idealną równowagą proporcji, bryły i wykończenia powierzchni. Przód samochodu charakteryzuje się typowymi dla Alfy Romeo zaokrągleniami, nawiązującymi do charakterystycznego "V" na pokrywie silnika i kultowego grilla w kształcie tarczy, czyli "scudetto". Linia boczna jest elegancka i dynamiczna, z bocznymi wlotami powietrza i drzwiami motylkowymi, które otwierają się do góry. Tył samochodu wyraża "brutalną" kwintesencję 33 Stradale, z grafiką w kształcie litery V i okrągłymi tylnymi światłami. Doskonałość aerodynamiczną potwierdza świetny współczynnik Cx wynoszący 0,375, osiągnięty bez pomocy aktywnych rozwiązań aerodynamicznych.

Zdjęcie Alfa Romeo 33 Stradale / materiały prasowe

Wnętrze jedyne w swoim rodzaju

Wnętrze nowego 33 Stradale jest dostępne w dwóch podstawowych wersjach wyposażenia, "Tributo" i "Alfa Corse". Charakteryzuje się zastosowaniem wysokiej jakości materiałów i wzornictwem inspirowanym poprzednikiem z 1967 roku. Sportowa kierownica i "teleskopowy" zestaw wskaźników podkreślają zorientowanie na kierowcę, zapewniając precyzyjne i bezpośrednie wrażenia z jazdy. Deska rozdzielcza i tunel środkowy posiadają elementy "mechaniczne", o wyraźnej inspiracji lotniczej, natomiast otulające fotele i poszycia drzwi tworzą ekskluzywną i komfortową atmosferę.

Zdjęcie Alfa Romeo 33 Stradale / INTERIA.PL

Każdy z 33 właścicieli samochodów, których budowa dopiero ruszy, będzie miał możliwość indywidualizowania swojego egzemplarza. Klient będzie uczestniczył w procesie projektowania swojego auta, będzie mógł użyć konkretnej tapicerki, czy koloru nadwozia, co zostanie zrealizowane po uzyskaniu zgody Zespołu 33 odpowiedzialnego za projekt z ramienia firmy. Klient może także wybrać i spersonalizować wykończenia z włókna węglowego, wybrać różne konfiguracje wlotów powietrza, wybrać logo, które zostanie umieszczone z boku samochodu (do wyboru logo Quadrifoglio i Autodelta) oraz określić konfigurację charakterystycznego przedniego grilla: klasyczną lub trójwymiarową.

Zdjęcie Alfa Romeo 33 Stradale / materiały prasowe

Co więcej, klienci będą mogli nawet zdecydować o numerze VIN swojego auta. Pierwsze 3 litery identyfikują markę Alfa Romeo "ZAR", kolejne pięć cyfr odnosi się do samochodu i zostało wybranych w odniesieniu do historycznej rodziny TIPO 33 "10533", natomiast ostatnie 8 cyfr, czyli "sygnatura" klienta, identyfikują dany egzemplarz i mogą być spersonalizowane przez każdego z 33 właścicieli.