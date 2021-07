Abarth 695 Esseesse - dla kolekcjonerów

Tworząc nową serię specjalną, zespół inżynierów i projektantów Abartha czerpał inspirację z modelu pochodzącego z 1964 roku, określanego "Cinquino" i stuningowanego pod nazwą 695 Esseesse. Samochód ten wyróżniał się m.in. silnikiem o pojemności skokowej zwiększonej do 690 cm3 i mocy 38 KM, umożliwiającej osiągnięcie prędkości 140 km/h. Model, wyprodukowany w liczbie zaledwie 1000 sztuk, był przeznaczony do codziennego użytku, a jednocześnie stanowił sportowy samochód miejski skierowany do Klientów poszukujących najlepszych osiągów. Ponadto, "zadziorny mały Skorpion" wyróżniał się napisem "esseesse" na desce rozdzielczej. Model ten natychmiast odniósł ogromny sukces wśród fanów sportowego włoskiego stylu.

Głównym celem przyświecającym inżynierom podczas projektowania nowego Abartha 695 Esseesse była dalsza poprawa przyspieszenia i właściwości jezdnych. W tym celu zadbano o obniżenie masy, zmianę jej rozkładu i zwrócono uwagę na aerodynamikę. Nowe 695 Esseesse wyróżnia się nie tylko z estetycznego punktu widzenia, ale jego nowa, aluminiowa maska z dwoma przetłoczeniami jest o 25% lżejsza w porównaniu do tej używanej w innych wersjach, co w połączeniu z zastosowaniem układu wydechowego Akrapovič oraz innymi zabiegami zmniejszyło całkowitą masę samochodu o 10 kg w porównaniu do Abartha 595 Competizione. Wyjątkowy wygląd auta uzupełnia umieszczony z tyłu regulowany spojler. Wszystkie wyżej wymienione elementy nie tylko podkreślają styl Abartha, ale przede wszystkim poprawiają osiągi. Na przykład dystans ćwierć mili (400 m) 695 Esseesse pokonuje o 1/10 sekundy szybciej niż wersja Competizione.

Dostępny jedynie w wersji hatchback, nowy Abarth 695 Esseesse natychmiast przyciąga uwagę i ujmuje nową aluminiową maską oraz tylnym spojlerem, który nawiązuje do tak bliskiego marce z logo Skorpiona świata wyścigów. W pozycji maksymalnego nachylenia (60°), przy prędkości 200 km/h spojler Assetto Variabile - regulowany w różnych pozycjach z nachyleniem od 0 do 60° - zwiększa docisk aerodynamiczny nawet do 42 kg, co zapewnia lepszą stabilność na zakrętach i większą pewność prowadzenia przy dużych prędkościach. W połączeniu z aluminiową maską wszystko to przekłada się na niższa masę, lepsze zachowanie na krętej drodze i przyspieszenie. Podsumowując, Abarth 695 Esseesse nowej edycji kolekcjonerskiej jest najszybszy w swojej gamie.

Liczne estetyczne cechy nadwozia zawierają szereg elementów inspirowanych przeszłością i teraźniejszością, nadając 695 Esseesse wyjątkowo ekskluzywny charakter. Należą do nich białe detale z przodu i z tyłu, obudowy lusterek i naklejki boczne. Białe są również 17-calowe felgi z czerwonymi elementami w części centralnej, za nimi znajdują się również czerwone zaciski hamulcowe Brembo, na bokach samochodu umieszczone jest logo 695, a z tyłu emblemat 695 Esseesse. Na uwagę zasługują dwie tytanowe końcówki układu wydechowego Akrapovič, oferujące niepowtarzalny dźwięk i czyste emocje zarówno na drodze, jak i na torze, co przekłada się na wyjątkową przyjemność prowadzenia.

We wnętrzu nowy Abarth 695 Esseesse wyróżnia się między innymi tym, że na zagłówkach foteli widnieje napis "one of 695" (jeden z 695). Każdy z dwóch kolorów nadwozia odpowiada kolorowi przeszyć na fotelach Sabelt, których tylna część oparcia jest w kolorze białym. Na uwagę zasługują również czerwone pasy bezpieczeństwa, a także dedykowana deska rozdzielcza pokryta Alcantarą, na której w prawym dolnym rogu widnieje laserowo wygrawerowany napis "695 Esseesse". Aby podkreślić wyścigowy charakter tego samochodu zastosowano liczne elementy z włókna węglowego, takie jak gałka dźwigni zmiany biegów, nakładki na pedały i wstawki na kierownicy.

Nowy Abarth 695 Esseesse jest wyposażony w mocny silnik 1.4 T-Jet, który generuje 180 KM i 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego przy 3000 obr./min. Przekłada się to na prędkość maksymalną wynoszącą 225 km/h i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,7 sekundy. Dystans 400 metrów ze startu zatrzymanego 695 pokonuje w 15,1 sekundy. Sportowy charakter auta podkreślają też amortyzatory Koni FSD na obu osiach oraz wydajny układ hamulcowy z 4-tłoczkowymi czerwonymi zaciskami Brembo z przodu i wentylowanymi tarczami o średnicy 305/240 mm (przód/tył).



Seryjnie w 695 Esseesse zastosowano przekładnię manualną, ale na życzenie przyszłego właściciela, dostępna jest zautomatyzowana, sekwencyjna skrzynia Abarth z zamontowanymi przy kierownicy łopatkami do zmiany biegów.