Wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów superszybkich samochodów. Austriacko-słoweński producent, firma Tushek (nazwa pochodzi od jej założyciela - słoweńskiego kierowcy wyścigowego Aljošę Tusheka) ruszyła z zamówieniami na długo wyczekiwanego hypercara o nazwie TS900 Apex.

Pojazd po raz pierwszy zadebiutował w sierpniu 2019 roku i już wtedy wprawił w osłupienie wielu zainteresowanych. Rasowo wyglądający sportowiec miał dysponować gigantycznym 4,2-litrowym silnikiem V8, wspieranym dodatkowo przez dwa motory elektryczne. Łączna moc wszystkich jednostek wynosiła zawrotne 950 KM, przy masie nieprzekraczającej 1410 kg i była przekazywana bezpośrednio na wszystkie cztery koła. Cała karoseria samochodu była rzecz jasna wykonana z włókna węglowego.

Reklama

Jak się okazuje, twórcy nie spoczęli na laurach i po trzech latach jeszcze trochę podkręcili możliwości superauta. Teraz Tushek TS900 Apex wytwarza ponad 1350 KM i waży 1350 kg. Tak, stosunek mocy do masy wynosi tu dokładnie 1,13:1. Co więcej - firma chwali się, że jest to najlżejszy hybrydowy hipersamochód na rynku, a ilość technologii i materiałów pochodzących bezpośrednio z branży lotniczej mogłoby wprawić w osłupienie. Wierzymy na słowo.

Wyjątkowości dodaje fakt, że powstanie zaledwie 36 egzemplarzy modelu TS900 Apex. Cena każdego zaczyna się od 1,25 miliona funtów, czyli niewiele ponad 7 milionów złotych. Co ciekawe, na stronie producenta możemy wyczytać, że ten pracuje także nad specjalną (widocznie ta jest za mało specjalna) wersją modelu TS 900 RacerPro, przystosowaną wyłącznie pod kątem torów wyścigowych. Niestety na jej temat wciąż niewiele wiadomo.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***