Niezapowiedziana kontrola odbywa się w ośmiu lokalizacjach jednocześnie, na terenie Niemiec i Luksemburga.

Oszustwo przy homologacji? Może chodzić o ponad 200 tys. aut

Kontrola ma na celu sprawdzenie dokumentów homologacyjnych pojazdów. Zachodzi bowiem podejrzenie, że jednostki napędowe tych aut były w trakcie badań wprowadzane przez komputery sterujące w tryb mający na celu zmniejszenie emisji spalin. Chodzi więc o dokładnie ten sam proceder, którego dopuszczał się Volkswagen, i który doprowadził do wybuchu tzw. afery spalinowej.

Niemiecka prokuratura szacuje, że może chodzić nawet o 210 tys. samochodów marek Hyundai i Kia, wyposażonych w silniki diesla.

Kto winien? Komputery dostarczył podwykonawca

Komputery, które miały sterować pracą silników obu marek, zostały dostarczone przez dwie zewnętrzne firmy. Chodzi dokładnie o należące do grupy Borgwarner marki Bosch i Delphi. Otwartą kwestią zostaje to, czy rzeczywiście doszło do naruszeń, a jeśli tak, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie komputerów sterujących - po stronie producenta i dostawcy czy użytkownika. Te kwestie ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo.

Trudno jednak podejrzewać, żeby producent nie znał specyfikacji oprogramowania instalowanego w produkowanych przez siebie pojazdach, chociaż dokładnie taką linię obrony przyjął Volkswagen.

Rzecznik prasowy Hyundaia nie chciał ujawnić szczegółów sprawy, potwierdził jedynie w rozmowie z agencją Reutera, że taka kontrola rzeczywiście miała miejsce.

