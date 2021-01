Volkswagen zanotował trzykrotny wzrost sprzedaży elektryków

W minionym roku Volkswagen dostarczył klientom na całym świecie więcej aut elektrycznych i hybrydowych typu plug-in niż kiedykolwiek wcześniej – łącznie było to ponad 212 000 egzemplarzy, w tym 134 000 to pojazdy wyposażone wyłącznie w silnik elektryczny i akumulator (w 2019 roku Volkswagen sprzedał 45 117 takich pojazdów).

Zdjęcie Volkswagen ID.3 /INTERIA.PL

Mimo niełatwej sytuacji na rynku motoryzacyjnym, Volkswagen dostarczył klientom na świecie 5 328 000 aut z różnymi rodzajami napędu. Oznacza to spadek o około 15 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. W grudniu marka odnotowała większą sprzedaż, co jest charakterystyczne dla końcówki roku. W efekcie sprzedaż w grudniu okazała się tylko o 2 procent niższa od tej z bardzo dobrego pod tym względem grudnia 2019 roku.

Reklama

ID.3 na czele list sprzedaży w wielu krajach Europy



W 2020 roku Volkswagen wprowadził do sprzedaży dziewięć nowych modeli elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in. Udział aut typu BEV i PHEV w łącznej sprzedaży Volkswagena w Europie zwiększył się dzięki temu do 12,4 procent. Jeszcze w 2019 roku wynosił 2,3 procent. Najpopularniejszym modelem okazał się ID.3 z wynikiem 56 500 egzemplarzy - mimo że jego sprzedaż na różnych rynkach rozpoczęto dopiero od września (tyle już trafiło do klientów - zamówiono natomiast 68 tys. aut). Dalej uplasowały się e-Golf z wynikiem około 41 300 sztuk i Passat GTE w liczbie 24 000 egzemplarzy.



ID.3 należał w grudniu do najpopularniejszych modeli typu BEV w Finlandii, Słowenii i Norwegii. W Szwecji był w grudniu najchętniej kupowanym samochodem w ogóle, niezależnie od rodzaju napędu. W Niderlandach i Niemczech Volkswagen w całym 2020 roku zajął pierwszą pozycję w rankingu sprzedaży elektrycznych aut typu BEV - w Niemczech udział w rynku samochodów tej kategorii wyniósł 23,8 procent, a w Niderlandach 23 procent.



Przełom w dziedzinie elektromobilności dało się zauważyć również na niemieckim rynku flotowym - tu udział zamówień na modele typu BEV i PHEV zwiększył się łącznie do 22 procent; w 2018 roku wynosił 2 procent, a w 2019 r. 5 procent.



VW ID.4 i hybrydy plug-in mają przyczynić się do dalszego wzrostu w 2021 roku



Po ID.3 Volkswagen będzie stopniowo wprowadzał do sprzedaży na różnych rynkach kolejny model wyposażony wyłącznie w elektryczny napęd - ID.4. To pierwszy tego rodzaju samochód marki produkowany na różnych kontynentach i jako SUV auto należące do najpopularniejszej klasy aut. Udział SUV-ów w całkowitej sprzedaży Volkswagena na świecie zwiększył się z 29,8 procent w 2019 roku do 34,8 procent w roku 2020.