Przywileje dla użytkowników samochodów elektrycznych. Co trzeci Polak byłby gotów za nie płacić

​66% ankietowanych Polaków chętnie korzystałoby z przywilejów, jakie daje posiadanie samochodu elektrycznego. Niespełna co trzecia osoba (31%) byłaby nawet gotowa za nie płacić.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o elektromobilności, właściciele samochodów elektrycznych mogą legalnie jeździć po buspasach oraz parkować za darmo w płatnych strefach. Do tych przywilejów dołączy możliwość przemieszczania się po tzw. strefach czystego transportu, gdy te powstaną w centrach polskich miast. Można sądzić, że świadomość tych udogodnień nie jest szczególnie wysoka, biorąc pod uwagę, że aż 57% Polaków nigdy nie słyszało o zielonych tablicach rejestracyjnych, które wydawane są właścicielom samochodów elektrycznych.

To jeden z wniosków płynących z najnowszego badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen, w którym zbadano podejście Polaków do przywilejów związanych z posiadaniem samochodu elektrycznego.



Większość Polaków chciałaby mieć przywileje, jakie posiadają właściciele aut elektrycznych

66% ankietowanych Polaków chciałaby mieć możliwość jeżdżenia buspasami i parkowania za darmo w płatnych strefach (zdecydowanie tak - 32%; raczej tak - 34%). 17% nie jest zainteresowana takimi przywilejami (13% raczej nie; 4% zdecydowanie nie). Widać tu różnice w podziale na poszczególne grupy badanych. Legalnym jeżdżeniem po buspasach i darmowym parkowaniem w płatnych strefach częściej zainteresowani są mężczyźni niż kobiety (69% do 62%) oraz ludzie młodzi niż starsi (25-34 lata - 73%; powyżej 55 lat - 63%).



Dla niemal co trzeciego ankietowanego Polaka (31%) przywileje te są na tyle atrakcyjne, że byliby gotowi płacić abonament za ich posiadanie. Jak dużo?



do 100 zł miesięcznie - 64% odpowiedzi,

do 200 zł miesięcznie - 16% odpowiedzi,

do 300 zł miesięcznie - 9% odpowiedzi,

do 400 zł miesięcznie - 6% odpowiedzi,

do 500 zł miesięcznie - 3% odpowiedzi,

powyżej 500 zł miesięcznie - 2% odpowiedzi.

Oznacza to, że co piąty ankietowany (20%), który byłby skłonny płacić abonament za jeżdżenie buspasami i darmowe parkowanie w płatnych strefach, deklaruje że mógłby przeznaczać na to powyżej 200 zł miesięcznie. Co ciekawe, możliwość posiadania wspomnianych przywilejów bardzo wyraźnie wpływa na deklarowaną decyzję zakupową.

Przywileje a wybór konkretnego samochodu



Badani zostali poproszeni o wyobrażenie sobie, że podejmują decyzję o zakupie nowego samochodu i mają do wyboru dwa auta tej samej klasy. Różnią się tym, że jedno z nich jest o 40% droższe, ale daje możliwość legalnego jeżdżenia buspasami oraz bezpłatnego parkowania w płatnych strefach. Które z tych aut by wybrali?

Pytanie w żaden sposób nie sugerowało, że w przypadku droższego auta mowa jest o samochodzie elektrycznym - chodziło o sprawdzenie, jak istotne przy wyborze samochodu mogą być przywileje z nim związane.

Aż 17% ankietowanych wybrało auto o 40% droższe, które daje wspomniane przywileje, a 27% badanych zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć" (tańszy, zwykły samochód wybrało 56% respondentów).

Należy podkreślić, że w pytaniu nie zawarto innych korzyści związanych z eksploatacją samochodu elektrycznego, m.in. środowiskowych czy tych dotyczących niższych kosztów eksploatacji.

W kolejnym pytaniu, w którym doprecyzowano, że samochód o 40% droższy jest autem elektrycznym ("Wyobraź sobie, że podejmujesz decyzję o zakupie nowego samochodu i masz do wyboru dwa auta tej samej klasy. Jedno z tych aut to zwykłe auto, a drugie jest elektryczne i 40% droższe, ale daje możliwość legalnego jeżdżenia buspasami oraz bezpłatnego parkowania w płatnych strefach. Które z tych aut wybierzesz?"), odsetek ankietowanych, który je wybrał, był jeszcze wyższy i wyniósł 24% (42% wybrało zwykłe auto, a 34% osób zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć").

Polacy o przywilejach dla właścicieli samochodów elektrycznych



Jak już wspomniano, 66% ankietowanych Polaków chciałoby mieć możliwość legalnego jeżdżenia buspasami i bezpłatnego parkowania w płatnych strefach. A jak oceniają te przywileje, jeśli odnosi się je do innych kierowców?

Niespełna połowa (45%) popiera prawo dające takie korzyści właścicielom samochodów elektrycznych. Prawie co trzeci (31%) nie jest zwolennikiem takich przywilejów dla kierowców aut na prąd, a 24% zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć".