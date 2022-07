Xiaomi zaprezentuje swój samochód elektryczny. Trafi do produkcji?

Spis treści: 01 Prototyp samochodu Xiaomi już w przyszłym miesiącu

Xiaomi to chiński producent telefonów, opasek i innych urządzeń, które między innymi w Polsce, cieszą się dużą popularnością. O tym, że zamierza rozszerzyć swoją działalność o produkcję aut, wiemy od zeszłego roku. Firma nie poprzestała jednak na deklaracjach. Już w przeciągu kilku tygodni mamy zobaczyć prototyp samochodu elektrycznego. Za jego projekt ma odpowiadać firma HVST Automobile Design, która na swoim koncie ma już zaprojektowanie koncepcyjnego crossovera WM Motor Maven.

Prototyp samochodu Xiaomi już w przyszłym miesiącu

Projekt ma najprawdopodobniej wysoki priorytet. Rzekomo bardzo zaangażowany jest w jego realizację założyciel firmy Lei Jun, który wiele czasu spędza w siedzibie Xiaomi Auto. Ponadto firma planuje zatrudnić dyrektora ds. marketingu, którego głównym zadaniem będzie wypromować samochód.

Produkcja seryjna samochodu Xiaomi w 2024 roku

Plany Xiaomi są ambitne. Zgodnie ze strategią, jaką zaprezentowała chińska firma, na rozwój elektromobilności chce przeznaczyć 10 mld dolarów w ciągu 10 lat. Wprowadzenie samochodu do produkcji seryjnej miałoby nastąpić już w 2024 roku. Pojazdy mają powstawać w fabryce Yizhuang, znajdującym się na przedmieściach Pekinu. Producent planuje w ciągu roku produkować nawet 300 tys. aut.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe produkty firmy, należy spodziewać się dobrego pod względem jakości, stosunkowo taniego auta. Nie wiadomo jednak w jakim stopniu wersja produkcyjna może zmienić się względem prototypu.

Xiaomi dołącza do Sony i Apple

Xiaomi nie jest jedynym producentem elektroniki, który teraz postanowił rozszerzyć swoją działalność o samochody.

Nad pojazdem elektrycznym pracuje także japoński koncern Sony we współpracy z Hondą. Obie firmy podpisały umowę, której rezultatem jest utworzenie spółki joint venture o nazwie Sony Honda Mobility Inc. Pierwsze samochody, które będą efektami współpracy, mają trafić do sprzedaży już za 3-4 lata. Nie jest wykluczone, że będą bazować na zaprezentowanych już konceptach - Vision-S 01 oraz Vision-S 02.

Co jakiś czas pojawiają się też wiadomości o tym, że Apple pracuje nad własnym samochodem elektrycznym. Zaangażowany w projekt miał być Hyundai.

