Wodór. W pierwszej kolejności znajdzie zastosowanie w transporcie

Osobowe samochody na ogniwa paliwowe Najszerzej znanym wodorowym środkiem transportu są samochody osobowe FCV. Auta na wodór mają zasięg powyżej 500 km, ich tankowanie trwa kilka minut, a emisja ogranicza się do pary wodnej. Ich napęd to kombinacja silnika elektrycznego i źródła prądu w postaci ogniw paliwowych, w których energia powstaje w reakcji wodoru i tlenu. Samochody tego rodzaju są już dostępne na rynku od kilku lat. Najpopularniejsza jest Toyota Mirai, średniej wielkości sedan, który wszedł do sprzedaży w 2014 roku. Swoje modele mają także Hyundai i Honda – są to Hyundai Nexo i Honda Clarity Fuel Cell.