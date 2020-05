Wodór przyszłością motoryzacji? Niemcy uważają, że nie

Zero spalin, a więc i zanieczyszczeń powietrza - z rury wydechowej wydobywa się jedynie para wodna. Zasięg - porównywalny z zasięgiem pojazdów spalinowych. Zatankowanie do pełna - w czasie co najmniej dziesięciokrotnie krótszym, niż czas potrzebny do uzupełnienia energii w bateriach zwykłych aut elektrycznych. Wydawałoby się, że samochody na wodór są przyszłością motoryzacji. Tym większe zaskoczenie stanowi informacja, że z prac nad dalszym rozwojem tej tak obiecującej technologii rezygnuje, po 30 latach, koncern Daimler Mercedes-Benz.

Zdjęcie Mercedes GLC F-CELL / Samochody elektryczne Mercedes GLC F-Cell wchodzi do sprzedaży

Decyzja ta prawdopodobnie oznacza również uśmiercenie jedynego wodorowego modelu Mercedesa - GLC F-CELL. Napisaliśmy wodorowego, choć w gruncie rzeczy mamy tu do czynienia ze swoistą hybrydą. Wspomniany samochód, skonstruowany przy współpracy z Fordem i Nissanem, jest napędzany przez silnik elektryczny, który może być zasilany zarówno z ogniwa paliwowego, utleniającego wodór, jak i z akumulatora. Akumulator z kolei może być ładowany przez ogniwo wodorowe lub ze źródeł zewnętrznych. Dodajmy, że GLC F-CELL, łączący nowatorski napęd z nadwoziem i wnętrzem standardowego, kompaktowego SUV-a, to pojazd niejako eksperymentalny. Służył do prezentacji możliwości marki Mercedes, był testowany (i chwalony - m.in. za właściwości użytkowe i zasięg, wynoszący prawie 500 km) przez dziennikarzy, ale praktycznie nigdy nie pojawił się w sprzedaży. Ograniczoną liczbę egzemplarzy oferowano jedynie w leasingu - w Niemczech i Japonii.



Daimler tłumaczy swój krok bardzo wysokimi kosztami produkcji samochodów wodorowych, czyniącymi ją nieopłacalną, oraz chęcią skoncentrowania się na czysto elektrycznych modelach z serii EQ. Co jednak ważne, decyzja, o której mowa, dotyczy tylko samochodów osobowych. Niemcy nadal bowiem chcą pracować nad wodorowymi ciężarówkami, we współpracy z Volvo. Pierwszy pojazd, będący owocem owego partnerstwa, ma pojawić się na drogach w drugiej połowie obecnej dekady, choć Martin Daum, szef działu Daimler Trucks, przyznaje, że przeznaczona na ten projekt kwota 200 mln euro jest dalece niewystarczająca.

Bardzo sceptycznie na temat samochodów z ogniwami paliwowymi wypowiada się Volkswagen. Niedawno opublikował wielce znamienną infografikę na ten temat. Pokazuje ona ogromną, zdaniem specjalistów VAG, przewagę klasycznych pojazdów elektrycznych nad wodorowymi.

Kilka miesięcy temu prac nad technologią wodorową zaprzestała Honda. Kontynuuje je Hyundai i BMW, a przede wszystkim Toyota, która jest głównym promotorem tego rodzaju napędu. W styczniu podczas prezentującego teraźniejszość i przyszłość japońskiej marki Kenshiki Forum w Amsterdamie mieliśmy okazję obejrzeć najnowsze, drugie już wcielenie modelu Mirai. Prezentował się imponująco, zarówno pod względem stylistyki, techniki, jak i walorów użytkowych. Aż szkoda, że z powodu wciąż bardzo wysokiej ceny zakupu i braku infrastruktury tankowania, wciąż pozostaje on bardziej ciekawostką niż codziennością naszych (i nie tylko naszych) dróg.