Wiesmann rusza z rezerwacjami na „Project Thunderball”. Powstanie tylko 1000 sztuk

Marka Wiesmann, która ogłosiła upadłość w 2013 roku, niespodziewanie odżyła po sześciu latach, prezentując nowy pojazd o nazwie kodowej "Gecko". Model miał pomóc firmie w powrocie do tworzenia nietuzinkowych i mocnych samochodów, jednak niedługo po ogłoszeniu ambitnych planów producent ponownie zapadł się pod ziemię.

Kolejny powrót nastąpił w marcu tego roku, kiedy to Wiesmann na nowo postanowił rozgrzać emocje fanów motoryzacji - tym razem tej bezemisyjnej.

Project Thunderball to elektryczny roadster

Wiesmann "Project Thunderball" to elektryczny pojazd, łączący cechy sportowego roadstera z nieprzeciętnymi osiągam. Model został wykonany niemal w całości z włókna węglowego, a jego waga została wstępnie oszacowana na niewiele ponad 1700 kg. Jak na pojazd elektryczny to niewiele, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że będzie on napędzany dwoma silnikami, zapewniającymi łączną moc 671 KM. Obie jednostki będą zasilane akumulatorami o pojemności 92 kWh, umożliwiającymi ładowanie z mocą nawet 300 kW.

Wiesmann „Project Thunderball” 1 / 6 Wiesmann „Project Thunderball” Źródło: materiały prasowe udostępnij

Niezwykły roadster ma powstać w liczbie zaledwie 1000 egzemplarzy, a cena każdego z nich będzie wynosić minimum 300 tys. euro. Niemiecki producent zapewnia przy tym, że Thunderball będzie kontynuował dotychczasową reputację firmy w wyznaczaniu standardów osiągów oraz przyjemności z jazdy.

Jeśli jesteście zainteresowani kupnem, spieszymy poinformować, że właśnie ruszyły rezerwacje. Pierwsze samochody trafią do klientów w 2024 roku.

