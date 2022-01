Samochody elektryczne Auta zelektryfikowane w Polsce - ponad dwukrotny wzrost w 2021 roku

Według opublikowanych przez serwis Autonews danych, w grudniu 2021 roku auta zelektryfikowane, liczone jako elektryczne (BEV) i hybrydy z możliwością ładowania baterii (PHEV) wyprzedziły w Europie sprzedaż pojazdów z silnikami Diesla.

W ostatnim miesiącu minionego roku udział zarejestrowanych w 18 europejskich rynkach (w tym w Wielkiej Brytanii) aut typu BEV/PHEV osiągnął 21 proc., podczas gdy samochody na olej napędowy osiągnęły tylko 19 proc.



W ostatnim miesiącu 2021 roku sprzedano 176 tys. elektryków i 160 tys. aut z silnikiem Diesla.



Ze statystyk Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) wynika, że zainteresowanie pojazdami z silnikami wysokoprężnymi spadało przez cały 2021 rok.



Do końca września zarejestrowano 2,3 miliona Diesli, co oznacza spadek o 26 procent w stosunku do 2020 roku. W tym samym okresie zarejestrowano 801 025 pojazdów BEV/PHEV, co oznacza wzrost o 91 procent. Dane te obejmują sprzedaż w Unii Europejskiej oraz na rynkach Wielkiej Brytanii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.



***



Reklama

Wideo Elektryczna Tesla PADŁA na środku skrzyżowania w centrum Katowic 2.11.2021