Volkswagen rozpoczyna produkcję ID.4

Właśnie rozpoczęła się seryjna produkcja ID.4, pierwszego SUV-a Volkswagena wyposażonego w elektryczny napęd. Z powodu pandemii uroczystość inauguracji odbyła się wirtualnie – oprócz szefa marki Ralfa Brandstättera oraz członka zarządu ds. elektromobilności Thomasa Ulbricha był wśród gości również premier rządu Saksonii Michael Kretschmer (CDU). ID.4, podobnie jak ID.3, jest produkowany i dostarczany klientom jako auto neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Światowa premiera ID.4 odbędzie się pod koniec września, a auto zostanie wprowadzone do sprzedaży w Polsce w przyszłym roku. Auto zaliczane będzie do segmentu kompaktowych SUV-ów.



- ID.4 jest jednak nie tylko pierwszym elektrycznym SUV-em Volkswagena - stwierdził szef marki podczas rozpoczęcia seryjnej produkcji ID.4. - Będzie też pierwszym globalnym autem produkowanym i sprzedawanym nie tylko w Europie, lecz również w Chinach i USA. Jeszcze w tym roku produkcja ID.4 rozpocznie się w Chinach, a w 2022 roku także w Ameryce Północnej.

Modele ID. należą do całkowicie nowej rodziny aut Volkswagena wyposażanych w wyłącznie elektryczny napęd. Po ID.3 i ID.4 pojawią się kolejne hatchbacki i SUV-y, a także elektryczny Volkswagen Bus, czyli Bulli. Wszystkie skonstruowano na modułowej platformie MEB przeznaczonej do budowy aut elektrycznych.

Jako pierwszy wielki koncern samochodowy Volkswagen zobowiązał się do realizacji zasad sformułowanych w paryskim porozumieniu klimatycznym i postanowił stać się do 2050 roku przedsiębiorstwem całkowicie neutralnym od względem emisji CO2. Elementem przyczyniającym się do realizacji tego celu są auta z rodziny ID. W Niemczech elektryczne samochody koncernu Volkswagen będą produkowane w zakładach w Zwickau, Emden, Hanowerze, Zuffenhausen i w Dreźnie, a za granicą w Mlada Boleslav, Brukseli,Chattanooga, Foshan i w Anting.