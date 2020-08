Volkswagen ID.3 już niedługo w polskiej specyfikacji

ID.3 figuruje już na polskiej stronie Volkswagena, ale mowa tu o premierowej, limitowanej wersji 1st. Jak będzie wyglądała standardowa oferta na ten model w Polsce przekonamy się już 26 sierpnia.

Zdjęcie Volkswagen ID.3 /

Debiut ID.3 na polskich drogach zbliża się wielkimi krokami. Te osoby, które będą chciały stać się jednymi z pierwszych posiadaczy tego modelu, mogą już teraz za pośrednictwem strony internetowej wybrać samochód spośród dostępnych egzemplarzy ID.3 w wersji 1st (są to wyprodukowane już auta, dostępne w magazynach marki). Seryjna wersja modelu ma oferować kilka wersji wyposażenia i być oferowana w atrakcyjnych cenach.



ID.3 w pierwszej fazie będzie dostępny z dwoma pojemnościami akumulatorów. W późniejszym etapie do oferty dołączy wersja Pure, której akumulator pozwoli na przejechanie do 330 kilometrów na jednym ładowaniu, której cena ma wynosić mniej niż 130.000 złotych. Ofertę modelu, która zostanie zaprezentowana w sierpniu, otworzy ID.3 Pro Performance. Pojemność jego akumulatora wynosi 58 kWh, co pozwala na pokonanie do 426 km. Elektryczny silnik osiąga moc 204 KM, co przekłada się na przyspieszenie wynoszące 7,3 s od 0 do 100 km/h. W terminie późniejszym pojawi się wersja o mocy 146 KM. ID.3 Pro S dysponuje akumulatorem o pojemności wynoszącej 77 kWh, jego zasięg to 549 km, a moc silnika wynosi również 204 KM.



W chwili rozpoczęcia sprzedaży modele Pro Performance i Pro S będą dostępne w siedmiu wersjach, zawierających najchętniej wybierane przez klientów elementy wyposażenia. Takie rozwiązanie sprawia, że wybór optymalnej wersji jest prosty, a fabryka w Zwickau może szybciej wyprodukować i dostarczyć zamówiony egzemplarz.

ID.3 można wyposażyć w takie rozwiązania, jak wyświetlacz head-up wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której na przedniej szybie auta wyświetlane są informacje w formie trójwymiarowych grafik. System Travel Assist reguluje odstęp od poprzedzającego samochodu i utrzymuje ID.3 na wybranym pasie ruchu. Z kolei matrycowe diodowe reflektory zapewniają zmienny rozdział światła, dostosowany do warunków na drodze. Jeśli zaś kierowca otworzy samochód korzystając z systemu bezkluczykowej obsługi Keyless Access, wybrane moduły reflektorów uruchomią się, emitując powitalne oświetlenie.